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У волинському місті викрили підпільну АЗС

У волинському місті викрили підпільну АЗС
Прокурори Ковельської окружної прокуратури спільно з працівниками поліції в межах розслідування кримінального провадження про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою викрили підпільну автозаправну станцію у Ковелі.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

У ході проведення огляду на АЗС виявили та вилучили майже 4 тонни дизпалива, цистерни для його зберігання, устаткування для його розливу та чорнові записи й телефон оператора.

Досудове розслідування триває.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

У волинському місті викрили підпільну АЗС

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Теги: підпільна АЗС, Ковель
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