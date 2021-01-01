У волинському місті викрили підпільну АЗС

Прокурори Ковельської окружної прокуратури спільно з працівниками поліції в межах розслідування кримінального провадження про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою викрили підпільну автозаправну станцію у Ковелі.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.У ході проведення огляду на АЗС виявили та вилучили майже 4 тонни дизпалива, цистерни для його зберігання, устаткування для його розливу та чорнові записи й телефон оператора.Досудове розслідування триває.Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.