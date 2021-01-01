У волинському місті викрили підпільну АЗС
Сьогодні, 16:20
Прокурори Ковельської окружної прокуратури спільно з працівниками поліції в межах розслідування кримінального провадження про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою викрили підпільну автозаправну станцію у Ковелі.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
У ході проведення огляду на АЗС виявили та вилучили майже 4 тонни дизпалива, цистерни для його зберігання, устаткування для його розливу та чорнові записи й телефон оператора.
Досудове розслідування триває.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
У ході проведення огляду на АЗС виявили та вилучили майже 4 тонни дизпалива, цистерни для його зберігання, устаткування для його розливу та чорнові записи й телефон оператора.
Досудове розслідування триває.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
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