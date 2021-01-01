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Волинські спортсмени – переможці та призери чемпіонату України з велоспорту. ФОТО

Волинські спортсмени – переможці та призери чемпіонату України з велоспорту. ФОТО
У місті Чернівці з 5 по 8 серпня 2021 року відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту (маунтенбайк – з точки в точку, гонка в гору). На змаганнях спортсмени Волині показали чудові результати, здобувши у скарбничку області 6 медалей.

Про це повідомляє пресслужба управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

У гонці з точку в точку бронзовою призеркою серед жінок стала вихованка ШВСМ Шиманська Ірина. Серед юнаків у цій гонці срібну сходинку п’єдесталу посів спортсмен ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Грушецький Владислав.

У гонці в гору парами "золото" виборола Шиманська Ірина, срібним призером став Грушецький Владислав. Також, чемпіонство у цій гонці здобули вихованка ШВСМ Левченко Уляна та учениця ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Войтович Надія.

Волинські спортсмени – переможці та призери чемпіонату України з велоспорту. ФОТО
Волинські спортсмени – переможці та призери чемпіонату України з велоспорту. ФОТО

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Теги: велоспорт, чемпіонат, волиняни
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