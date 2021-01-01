Волинські спортсмени – переможці та призери чемпіонату України з велоспорту. ФОТО

У місті Чернівці з 5 по 8 серпня 2021 року відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту (маунтенбайк – з точки в точку, гонка в гору). На змаганнях спортсмени Волині показали чудові результати, здобувши у скарбничку області 6 медалей.Про це повідомляє пресслужба управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.У гонці з точку в точку бронзовою призеркою серед жінок стала вихованка ШВСМСеред юнаків у цій гонці срібну сходинку п’єдесталу посів спортсмен ДЮСШ № 4 Луцької міської радиУ гонці в гору парами "золото" виборола Шиманська Ірина, срібним призером став Грушецький Владислав. Також, чемпіонство у цій гонці здобули вихованка ШВСМта учениця ДЮСШ № 4 Луцької міської ради