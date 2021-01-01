На Волині діє дев'ять центрів вакцинації: адреси і телефони
Сьогодні, 16:46
Нині на Волині щоденно працює 9 центрів масової вакцинації (м.Луцьк-4, по одному у містах Ковель, Нововолинськ, Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Любомль), 87 пунктів щеплення та 36 мобільних бригад.
Про це інформують у Луцькому районному відділі ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
Центри масової вакцинації населення та пункти вакцинації працюють на базі центрів первинної медичної допомоги, амбулаторій загальної практики сімейної медицини, лікарень.
В кожному центрі первинної медичної допомоги створені мобільні бригади з вакцинації населення по місцю проживання, за місцем роботи.
Організовані колективи, які хочуть щепитися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації за місцем роботи, звернувшись в будь-який центр щеплення області або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.
В Україні відкрито вакцинацію для усіх категорій громадян. Кожен може вакцинуватися навіть без попереднього запису, незалежно від місця проживання та реєстрації та безоплатно отримати одну з 4 сертифікованих вакцин. До організованих колективів більше 50- ти людей та маломобільних громадян приїде мобільна бригада.
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Про це інформують у Луцькому районному відділі ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
Центри масової вакцинації населення та пункти вакцинації працюють на базі центрів первинної медичної допомоги, амбулаторій загальної практики сімейної медицини, лікарень.
В кожному центрі первинної медичної допомоги створені мобільні бригади з вакцинації населення по місцю проживання, за місцем роботи.
Організовані колективи, які хочуть щепитися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації за місцем роботи, звернувшись в будь-який центр щеплення області або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.
В Україні відкрито вакцинацію для усіх категорій громадян. Кожен може вакцинуватися навіть без попереднього запису, незалежно від місця проживання та реєстрації та безоплатно отримати одну з 4 сертифікованих вакцин. До організованих колективів більше 50- ти людей та маломобільних громадян приїде мобільна бригада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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