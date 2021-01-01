вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині діє дев'ять центрів вакцинації: адреси і телефони

На Волині діє дев'ять центрів вакцинації: адреси і телефони
Нині на Волині щоденно працює 9 центрів масової вакцинації (м.Луцьк-4, по одному у містах Ковель, Нововолинськ, Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Любомль), 87 пунктів щеплення та 36 мобільних бригад.

Про це інформують у Луцькому районному відділі ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Центри масової вакцинації населення та пункти вакцинації працюють на базі центрів первинної медичної допомоги, амбулаторій загальної практики сімейної медицини, лікарень.

В кожному центрі первинної медичної допомоги створені мобільні бригади з вакцинації населення по місцю проживання, за місцем роботи.

Організовані колективи, які хочуть щепитися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації за місцем роботи, звернувшись в будь-який центр щеплення області або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

В Україні відкрито вакцинацію для усіх категорій громадян. Кожен може вакцинуватися навіть без попереднього запису, незалежно від місця проживання та реєстрації та безоплатно отримати одну з 4 сертифікованих вакцин. До організованих колективів більше 50- ти людей та маломобільних громадян приїде мобільна бригада.
На Волині діє дев'ять центрів вакцинації: адреси і телефони


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Центр вакцинації, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Не пам'ятаю, не знаю»: актор з Волині Талашко вперше прокоментував секс-скандал зі студентками
Сьогодні, 17:00
Ще в одному волинському місті хочуть ввести е-квиток у громадському транспорті
Сьогодні, 16:54
На Волині діє дев'ять центрів вакцинації: адреси і телефони
Сьогодні, 16:46
Велосипеди та мобільні телефони: на Волині поліцейські та рятувальники здійснювали мрії дітлахів. ФОТО
Сьогодні, 16:25
У волинському місті викрили підпільну АЗС
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
На Волині горіла колишня бібіліотека На Волині горіла колишня бібіліотека
Сьогодні, 12:53
Луцькі рибалки перемогли на всеукраїнському турнірі. ФОТО Луцькі рибалки перемогли на всеукраїнському турнірі. ФОТО
09 серпень, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 серпня
09 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 9 серпня
08 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сервіс оренди електросамокатів у Луцьку відновить роботу
Сьогодні, 17:05
 0
«Не пам'ятаю, не знаю»: актор з Волині Талашко вперше прокоментував секс-скандал зі студентками
Сьогодні, 17:00
 0
Ще в одному волинському місті хочуть ввести е-квиток у громадському транспорті
Сьогодні, 16:54
 0
На Волині діє дев'ять центрів вакцинації: адреси і телефони
Сьогодні, 16:46
 0
«Татарівську ватру» запалили: мережа «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття*
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8