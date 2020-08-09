Ще в одному волинському місті хочуть ввести е-квиток у громадському транспорті
Сьогодні, 16:54
У Нововолинську мають намір впровадити електронні квитки для пасажирів громадського транспорту.
Про це повідомляє міська рада.
Сьогодні, 10 серпня, відбулися громадські слухання, де із зацікавленими особами обговорювали правила користування міським та приміським пасажирським транспортом у Нововолинській територіальній громаді.
Зокрема, документ регулює загальні правила користування громадським транспортом, порядок обігу електронних квитків, отримання електронного квитка пасажиром та його поповнення, взаємодію перевізника з пасажирами та оператором, права і обов’язки надавачів та користувачів послугою.
Зазначають, питання про затвердження проєкту рішення буде винесене на найближче засідання виконавчого комітету.
Нагадаємо, у грудні 2019 року у Луцьку ввели електронний квиток для оплати проїзду у громадському транспорті.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє міська рада.
Сьогодні, 10 серпня, відбулися громадські слухання, де із зацікавленими особами обговорювали правила користування міським та приміським пасажирським транспортом у Нововолинській територіальній громаді.
Зокрема, документ регулює загальні правила користування громадським транспортом, порядок обігу електронних квитків, отримання електронного квитка пасажиром та його поповнення, взаємодію перевізника з пасажирами та оператором, права і обов’язки надавачів та користувачів послугою.
Зазначають, питання про затвердження проєкту рішення буде винесене на найближче засідання виконавчого комітету.
Нагадаємо, у грудні 2019 року у Луцьку ввели електронний квиток для оплати проїзду у громадському транспорті.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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