вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Не пам'ятаю, не знаю»: актор з Волині Талашко вперше прокоментував секс-скандал зі студентками

«Не пам'ятаю, не знаю»: актор з Волині Талашко вперше прокоментував секс-скандал зі студентками
Днями кілька дівчат звинуватили викладача Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Володимира Талашка в сексуальних домаганнях. Він запрошував їх додому під приводом репетицій, фотографував оголеними та схиляв до інтиму. Однак сам актор все заперечує, повідомляє 24showbiz.

75-річний Володимир Талашко відмовився публічно коментувати ситуацію та говорити на камеру. Натомість він вийшов на зв'язок з журналістами телефоном. За словами актора, у нього ніколи не було інтимних стосунків зі студентками чи абітурієнтками.

"Роздягав, цілував – такого не було. Не пам'ятаю, не знаю, не було. Якогось спілкування інтимного не було", – відповів Володимир Талашко.

Водночас викладач Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого не став заперечувати, що кликав дівчат додому. Репетиції в його квартирі відбувались нібито в рамках навчального процесу.

"Я не знаю, у мене інколи під час навчання репетиції проходили, але це було не одна, дві, три, чотири, п'ять, це було, як кажуть, в етапах роботи", – заявив Талашко.

"Ніяких офіційних паперів, ніяких заяв, ніяких усних повідомлень ніколи не надходило. Навіть чуток на таку тему я ніколи не чула", – повідомила проректорка з наукової роботи Галина Миленька.

Натомість Яніна Соколова, яка закінчила Карпенка-Карого, стверджує, що "ректор вишу знає про все й мовчазною згодою фактично покриває". За словами громадської діячки, Володимир Талашко – не єдиний розбещувач молодих дівчат, адже до неї чіплялися й інші метри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Талашко, зірка, актор, фільм, Волинь, домагання, секс-скандал, викладач
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сервіс оренди електросамокатів у Луцьку відновить роботу
Сьогодні, 17:05
«Не пам'ятаю, не знаю»: актор з Волині Талашко вперше прокоментував секс-скандал зі студентками
Сьогодні, 17:00
Ще в одному волинському місті хочуть ввести е-квиток у громадському транспорті
Сьогодні, 16:54
На Волині діє дев'ять центрів вакцинації: адреси і телефони
Сьогодні, 16:46
Велосипеди та мобільні телефони: на Волині поліцейські та рятувальники здійснювали мрії дітлахів. ФОТО
Сьогодні, 16:25
Схожі новини
Фільм, який знімали на Волині, можна подивитися онлайн Фільм, який знімали на Волині, можна подивитися онлайн
16 січень, 02:16
Про найбільший виш Волині зняли фільм. ВІДЕО Про найбільший виш Волині зняли фільм. ВІДЕО
16 жовтень, 2020, 08:10
Про зв'язкову УПА з Волині знімають фільм Про зв'язкову УПА з Волині знімають фільм
02 жовтень, 2020, 03:17
Відомий фільм українського режисера використали для політичної агітації на Волині Відомий фільм українського режисера використали для політичної агітації на Волині
23 вересень, 2020, 11:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сервіс оренди електросамокатів у Луцьку відновить роботу
Сьогодні, 17:05
 0
«Не пам'ятаю, не знаю»: актор з Волині Талашко вперше прокоментував секс-скандал зі студентками
Сьогодні, 17:00
 0
Ще в одному волинському місті хочуть ввести е-квиток у громадському транспорті
Сьогодні, 16:54
 0
На Волині діє дев'ять центрів вакцинації: адреси і телефони
Сьогодні, 16:46
 0
«Татарівську ватру» запалили: мережа «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття*
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8