Українцям роздадуть гроші, щоб зібрати дітей до школи





Про те, хто саме і у який спосіб може отримати допомогу,



"Одноразова грошова допомога надається на дітей із багатодітних малозабезпечених сімей, до складу яких входять 3 або більше дітей віком 6-18 років (включно). Кошти будуть перераховані автоматично на особовий рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку, на який особа вже отримує державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, або через виплатні об’єкти АТ "Укрпошта", – повідомили у пресслужбі.



Очільник уряду Денис Шмигаль зазначав, що такі виплати надаються, щоб зібрати дітей до школи. Однак у службі додали, що звіт батьків про те, на що витрачалися кошти, не передбачається. Ця допомога ніяк не впливатиме на інші виплати, які отримують на неповнолітніх із багатодітних та малозабезпечених сімей. Загалом на програму виділили 290 млн грн, які розраховані на 145 тис. дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів виділив на кожну дитину з багатодітної та малозабезпеченої родини по 2 тис. грн, щоб зібрати її до школи. Гроші на рахунок батьків надійдуть автоматично, жодних заяв писати не треба.Про те, хто саме і у який спосіб може отримати допомогу, OBOZREVATEL розповіли у пресслужбі Національної соціальної сервісної служби України. За їхніми даними, одержувачів такої допомоги почали визначати з 1 серпня 2021 року."Одноразова грошова допомога надається на дітей із багатодітних малозабезпечених сімей, до складу яких входять 3 або більше дітей віком 6-18 років (включно). Кошти будуть перераховані автоматично на особовий рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку, на який особа вже отримує державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, або через виплатні об’єкти АТ "Укрпошта", – повідомили у пресслужбі.Очільник урядузазначав, що такі виплати надаються, щоб зібрати дітей до школи. Однак у службі додали, що звіт батьків про те, на що витрачалися кошти, не передбачається. Ця допомога ніяк не впливатиме на інші виплати, які отримують на неповнолітніх із багатодітних та малозабезпечених сімей. Загалом на програму виділили 290 млн грн, які розраховані на 145 тис. дітей.

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