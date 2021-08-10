вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять відновити зупинку «Центральний ринок»

У Луцьку просять відновити зупинку «Центральний ринок»
У Луцьку просять відновити зупинку громадського транспорту «Центральний ринок», а «Медичний коледж» та «вулиця Кривий Вал» просять визнати зупинками на вимогу. Відповідну петицію зареєстрував на сайті місцевих ініціатив Василь Сітко, 10 серпня 2021 року.

«На ділянках міських вулиць та доріг, де сумарна частота руху автобусів і тролейбусів перевищує 30 одиниць за годину, їхні зупинки слід зосереджувати. Спочатку за ходом руху розміщується тролейбусна, а потім автобусна зупинка. Відстань між тролейбусною і автобусною посадочними площадками повинна бути не менше 10 м., що не можливо забезпечити на території зупинки «медичний коледж», так як ця зупинка є кінцевою зупинкою міського та приміського транспорту», - йдеться у петиції.

Тож автор вимагає відновити зупинку громадського транспорту «Центральний ринок», незважаючи на те буде чи ні реконструкція ринку, оскільки, як запевняє, тако громадянам також буде зручно добиратись до центрального парку імені Лесі Українки. Зупинки «Медичний коледж» та «вулиця Кривий Вал» він просить визнати «зупинками на вимогу».

Нагадаємо, аби у Луцькраді розглянули петицію, вона має набрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зупинка, Центральний ринок, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 11 серпня
Сьогодні, 20:00
На Волині ревний чоловік облив себе бензином і підпалив
Сьогодні, 19:44
У Луцьку просять відновити зупинку «Центральний ринок»
Сьогодні, 19:22
Завтра, 11 серпня, 11 вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
Волинські спортсмени – переможці та призери чемпіонату України з велоспорту. ФОТО
Сьогодні, 18:30
Схожі новини
Біля Нового ринку у Луцьку облаштують зупинку громадського транспорту Біля Нового ринку у Луцьку облаштують зупинку громадського транспорту
21 липень, 11:12
Лучани просять зупинку неподалік входу в центральний парк на час реконструкції проспекту Волі Лучани просять зупинку неподалік входу в центральний парк на час реконструкції проспекту Волі
09 червень, 11:43
У Луцьку просять облаштувати ще дві зупинки У Луцьку просять облаштувати ще дві зупинки
26 травень, 15:23
У луцькому парку зупиняють роботу деяких атракціонів У луцькому парку зупиняють роботу деяких атракціонів
25 травень, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 11 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині ревний чоловік облив себе бензином і підпалив
Сьогодні, 19:44
 0
У Луцьку просять відновити зупинку «Центральний ринок»
Сьогодні, 19:22
 0
Завтра, 11 серпня, 11 вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
 0
Волинські спортсмени – переможці та призери чемпіонату України з велоспорту. ФОТО
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8