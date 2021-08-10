У Луцьку просять відновити зупинку «Центральний ринок»

Василь Сітко, 10 серпня 2021 року.



«На ділянках міських вулиць та доріг, де сумарна частота руху автобусів і тролейбусів перевищує 30 одиниць за годину, їхні зупинки слід зосереджувати. Спочатку за ходом руху розміщується тролейбусна, а потім автобусна зупинка. Відстань між тролейбусною і автобусною посадочними площадками повинна бути не менше 10 м., що не можливо забезпечити на території зупинки «медичний коледж», так як ця зупинка є кінцевою зупинкою міського та приміського транспорту», - йдеться у петиції.



Тож автор вимагає відновити зупинку громадського транспорту «Центральний ринок», незважаючи на те буде чи ні реконструкція ринку, оскільки, як запевняє, тако громадянам також буде зручно добиратись до центрального парку імені Лесі Українки. Зупинки «Медичний коледж» та «вулиця Кривий Вал» він просить визнати «зупинками на вимогу».



Нагадаємо, аби у Луцькраді розглянули петицію, вона має набрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.



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