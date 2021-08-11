Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 11 серпня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.



Як інформує



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 11 серпня, на території Волинської області очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ та гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.Як інформує Sinoptik , завтра ранок у Луцьку буде похмурий, однак він зміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів. Температура вночі 17-16°, вдень 23-24°.

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