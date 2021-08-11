Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 11 серпня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 11 серпня, на території Волинської області очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ та гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.
Як інформує Sinoptik, завтра ранок у Луцьку буде похмурий, однак він зміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів. Температура вночі 17-16°, вдень 23-24°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.
Як інформує Sinoptik, завтра ранок у Луцьку буде похмурий, однак він зміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів. Температура вночі 17-16°, вдень 23-24°.
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