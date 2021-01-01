У волинській лікарні з'явилося обладнання для сучасної діагностики жіночих хвороб





Про це йдеться на шпальтах районної газети



За допомогою цього медичного обладанання лікар оцінює стан епітеліального шару шийки матки і піхви, правильно встановлює вогнище недуги, відрізняє безпечне від злоякісного новоутворення. Крім того, обстеження передбачає здійснення забору біопсії та мазка, що підвищує достовірність результатів. Процедурою можуть скористатися як пацієнтки пологового відділення, так і жінки, котрі приходять на прийом до лікаря в жіночу консультацію.



Розширена відеокольпоскопія передбачає огляд фахівцем-гінекологом, котрий пройшов відповідне навчання. За допомогою цього пристрою, зауважує лікар-гінеколог Інга Пугач, під час проведення діагностики можна вивчити збільшені в кілька десятків разів тканини.



"Для огляду шийки матки знадобиться лише декілька хвилин, при цьому використовується дзеркало та цифровий відеокольпоскоп. Він обладнаний відеокамерою, що має зв’язок з екраном, на якому і відображається досліджувана ділянка. У процесі проведення процедури лікар може розглянути всі тканини піхви і шийки матки, а після її завершення на руках у пацієнтки залишиться результат з реальним знімком, зафіксованим на уніфікованому відеоносії. Правильне проведення огляду, що його кожна жінка повинна проходити двічі на рік, допоможе попередити багато небезпечних хвороб на ранніх стадіях і почати своєчасне ефективне лікування", — наголосила Інга Сергіївна.



До слова, дана відносно нова діагностична процедура вже встигла зарекомендувати себе як найцінніший метод верифікації захворювань жіночої статевої системи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Камінь-Каширська райлікарня зробила черговий крок у забезпеченні закладу сучасним медичним обладнанням. Тепер тут мають можливість здійснювати неінвазивне дослідження жіночих органів з допомогою відеокольпоскопа, що дає можливість на ранніх стадіях діагностувати патології, зокрема на наявність злоякісних утворень, передракових хвороб.Про це йдеться на шпальтах районної газети "Полісся" За допомогою цього медичного обладанання лікар оцінює стан епітеліального шару шийки матки і піхви, правильно встановлює вогнище недуги, відрізняє безпечне від злоякісного новоутворення. Крім того, обстеження передбачає здійснення забору біопсії та мазка, що підвищує достовірність результатів. Процедурою можуть скористатися як пацієнтки пологового відділення, так і жінки, котрі приходять на прийом до лікаря в жіночу консультацію.Розширена відеокольпоскопія передбачає огляд фахівцем-гінекологом, котрий пройшов відповідне навчання. За допомогою цього пристрою, зауважує лікар-гінеколог Інга Пугач, під час проведення діагностики можна вивчити збільшені в кілька десятків разів тканини."Для огляду шийки матки знадобиться лише декілька хвилин, при цьому використовується дзеркало та цифровий відеокольпоскоп. Він обладнаний відеокамерою, що має зв’язок з екраном, на якому і відображається досліджувана ділянка. У процесі проведення процедури лікар може розглянути всі тканини піхви і шийки матки, а після її завершення на руках у пацієнтки залишиться результат з реальним знімком, зафіксованим на уніфікованому відеоносії. Правильне проведення огляду, що його кожна жінка повинна проходити двічі на рік, допоможе попередити багато небезпечних хвороб на ранніх стадіях і почати своєчасне ефективне лікування", — наголосила Інга Сергіївна.До слова, дана відносно нова діагностична процедура вже встигла зарекомендувати себе як найцінніший метод верифікації захворювань жіночої статевої системи.

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