У Луцьку пограбували чоловіка ромської національності. ВІДЕО





З викрадачами потерпілий познайомився за бокалом пива. Трохи хильнули, розговорились, чоловік обмовився про готівку та дав потримати барсетку одному із зловмисників. А ті з набитою сумкою грішми кинулись навтьоки, - йдеться у



Посеред дня на Рівненській у Луцьку пограбували чоловіка ромської національності. Потерпілий намагався затримати викрадачів, але ті втекли.



Відео цієї бійки зафільмували очевидці. Продавчиня кіоску де чоловіки познайомилися за бокалом пива розповідає, що клієнти стояли, випивали, щось гомоніли, аж раптом почали штовхатися. Як виявилося – через сумку з грішми.



Кремезний чоловік із грішми, каже очевидиця, заскочив у двір будинку, що навпроти кіоску. Жінка, яка там проживає, коментувати ситуацію відмовилася.



Наразі за “гарячими слідами” правоохоронці розшукують крадіїв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Рівненській в чоловіка поцупили 40 тисяч гривень, які він щойно позичив під відсотки.З викрадачами потерпілий познайомився за бокалом пива. Трохи хильнули, розговорились, чоловік обмовився про готівку та дав потримати барсетку одному із зловмисників. А ті з набитою сумкою грішми кинулись навтьоки, - йдеться у сюжеті 12 каналу.Посеред дня на Рівненській у Луцьку пограбували чоловіка ромської національності. Потерпілий намагався затримати викрадачів, але ті втекли.Відео цієї бійки зафільмували очевидці. Продавчиня кіоску де чоловіки познайомилися за бокалом пива розповідає, що клієнти стояли, випивали, щось гомоніли, аж раптом почали штовхатися. Як виявилося – через сумку з грішми.Кремезний чоловік із грішми, каже очевидиця, заскочив у двір будинку, що навпроти кіоску. Жінка, яка там проживає, коментувати ситуацію відмовилася.Наразі за “гарячими слідами” правоохоронці розшукують крадіїв.

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