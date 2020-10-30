Луцький нацгвардієць з собакою-напарником крокуватимуть на параді до Дня незалежності. ФОТО

Гвардійський кінолог з Луцька вперше візьме участь у параді до Дня незалежності України у Києві.Про це йдеться на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України.Уперше за 30 років нацгвардійці-кінологи разом зі службовими вівчарками крокуватимуть Хрещатиком під час військового параду з нагоди Дня Незалежності України у Києві. У складі кінологічного підрозділу – луцький кінологзі своїм чотирилапим напарником. Ось уже протягом кількох тижнів день за днем вони відточують майстерність, аби гідно представити підрозділ на параді. Гвардієць поділився враженнями від участі у заході та особливостями підготовки.Перші практичні тренування зведеного кінологічного підрозділу відбувалися на базі Першої Президентської бригади імені Петра Дорошенка Північного ОТО НГУ.«Перші дні були найскладніші. Не так для нас, як для собак. Не щодня відбуваються заходи такого масштабу і за участі стількох кінологів зі службовими собаками. Вони не слухалися, йшли хто як хотів, деякі пручалися. Лорд перші дні лякався, дуже погано їв. Але завдяки індивідуальним заняттям, підказкам, налагодженню контакту, соціалізацію усі собаки пройшли досить швидко», - розповідає Іван Бойко про перші дні підготовки до параду військ.Другий тиждень поспіль репетиції усіх парадних розрахунків відбуваються на злітній смузі ДП «Антонов».«Коли ми усі йдемо (а це тисячі військових і представників силових структур), це не просто захоплююче видовище, це щось неймовірне, пробирає аж до мурашок. І коли розумієш, що теж причетний до цієї важливої події, переповнює гордість і страх, щоб все пройшло на найвищому рівні», - каже кінолог.До військового параду з нагоди святкування 30-ї річниці Незалежності України залучається понад дві сотні військовослужбовців, бойова техніка та авіація Національної гвардії України. Пішу колону представлятимуть одразу 4 «коробки»: військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону «Почесна Варта», кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної академії та зведений оркестр Національної гвардії України.