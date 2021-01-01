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Постраждалі під час аварії на шахті волинські гірники досі не повернулися до роботи

Постраждалі під час аварії на шахті волинські гірники досі не повернулися до роботи
Четверо з п'яти волинських гірників, які 4 квітня квітні травмувалися в аварії з кліттю на шахті №9, досі не повернулися до роботи і проходять амбулаторне лікування.

Про це Суспільному розповів лікар-хірург Нововолинської центральної міської лікарні Тарас Родзь.

Один з травмованих повернутися у професію більше не зможе.

Лікар розповів: після госпіталізації усі травмовані були прооперовані, дехто переніс кілька оперативних втручань. Нині четверо гірників лікуються вдома. "Один з них отримав важку травму з переломом стегна, з внутрішньосуглобовим переломом колінного суглобу, значними зміщенням. Він вже не зможе повернутися до своєї професії, і швидше за все, отримає інвалідність", – каже Тарас Родзь.

Кліть, яка зірвалася у забій з шахтарями, знову працює. Декілька місяців підйомник був опечатаний.

"Ми провели наладку і ревізію підйомних установок, вони сьогодні працюють справно. Зараз визначається та чи інша вина. Хто винен: організаційно чи технічно. Але то питання комісії", – розповів Суспільному директор шахти №9 Володимир Юрків.

Зі слів керівника копальні, розслідування комісії нещасного випадку у шахті на завершальній стадії, але ще триває.

Як відомо, 4 квітня, орієнтовно о 20:00 на шахті №9 кабіна ліфту, який спускав гірників під землю, на великій швидкості опустилася на забій. Внаслідок аварії ушпиталили дев'ятьох гірників, чотирьох після огляду відпустили на амбулаторне лікування.

Після аварії одну з двох клітей, яка опускає гірників під землю, – опечатали. Інша – справна, але шахтарі в копальню не спускаються. На час слідства на шахті призупинили видобувати вугілля.

Станом на 10 серпня Нововолинська шахта №9 досі на простої. З 29 липня на копальні через борги відімкнули електроенергію. 600 гірників чотири місяці не отримують заробітну плату.

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Теги: Волинь, шахта, аварія
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