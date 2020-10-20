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Забрали у росіян: волинянину та команді України віддали медалі Кубку Європи-2015

Забрали у росіян: волинянину та команді України віддали медалі Кубку Європи-2015
Волинському легкоатлету Івану Банзеруку і команді України віддали срібні медалі Кубка Європи-2015 зі спортивної ходьби.

Про це повідомляють на сайті Федерації легкої атлетики України.

Іван Банзерук, як і вся українська чоловіча команда зі спортивної ходьби на 50 км піднялися на друге місце на Кубку Європи-2015 зі спортивної ходьби. Це стало можливим після застосованих Athletics Integrity Unit санкцій до російських скороходів Івана Носкова і Міхаіла Рижова, які брали участь у змаганнях у Мурсії. Про це Федерацію легкої атлетики України циркулярним листом повідомила Європейська легка атлетика.

Таким чином, через дискваліфікацію зазначених вище спортсменів команди Росії, яка стала першою, їхні результати було анульовано. Це призвело до того, що Україна в командному заліку (50 км, чоловіки) піднялася на друге місце, а в індивідуальних змаганнях Іван Банзерук відтепер офіційно є срібним призером Кубка Європи-2015.

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Теги: Іван Бензерук, спорт, спортивна ходьба
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