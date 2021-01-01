У Луцьку хлопчик проткнув ногу саморізом на дитячому майданчику. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
У Луцьку 7-річний хлопчик гуляв у дворі та наступив на саморіз.
Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Трапилось це 6 серпня поблизу однієї із багатоповерхівок на вулиці Винниченка. Дитина наступила на саморіз, який стирчав з гірки. Довелось викликати медиків.
Як так сталося, що на дитячому майданчику малечі може загрожувати небезпека і хто повинен відповідати за охайність та безпечність дитячих майданчиків?
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Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Трапилось це 6 серпня поблизу однієї із багатоповерхівок на вулиці Винниченка. Дитина наступила на саморіз, який стирчав з гірки. Довелось викликати медиків.
Як так сталося, що на дитячому майданчику малечі може загрожувати небезпека і хто повинен відповідати за охайність та безпечність дитячих майданчиків?
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