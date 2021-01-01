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У Луцьку хлопчик проткнув ногу саморізом на дитячому майданчику. ВІДЕО

У Луцьку хлопчик проткнув ногу саморізом на дитячому майданчику. ВІДЕО
У Луцьку 7-річний хлопчик гуляв у дворі та наступив на саморіз.

Про це повідомляє ІА "Конкурент".

Трапилось це 6 серпня поблизу однієї із багатоповерхівок на вулиці Винниченка. Дитина наступила на саморіз, який стирчав з гірки. Довелось викликати медиків.

Як так сталося, що на дитячому майданчику малечі може загрожувати небезпека і хто повинен відповідати за охайність та безпечність дитячих майданчиків?


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Теги: Волинь, Луцьк, травма
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