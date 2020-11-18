Для США пропонують розмістити ППО в Україні

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликали Сполучені Штати розширити пакет безпеки, перш за все, шляхом розгортання сил протиповітряної оборони та розміщення американських підрозділів в Україні.



Таку тему підняв очільник Мінрегіону Олексій Резніков на зустрічі в Штатах з керівником аналітичної організації Jamestown Foundation США Гленом Ховардом, - пише



Український посадовець зазначив, що вітчизняне законодавство дозволяє це реалізувати.



У розмові Резніков згадав про існуючі загрози з боку Російської Федерації. За його словами, РФ фактично окупувала Азовське море, мілітаризувала Чорне море. Посадовець стверджує, що знає про плани Росії щодо розміщення на кримському півострові ядерної зброї. Мовляв, для неї півострів є опорою для військових операцій на Близькому Сході, в Африці, впливу на Балканах.



Нагадав Рєзніков і про те, що «Північний потік-2» стане загрозою для України та методом шантажу інших країн Європи. Він наголосив на важливості не допустити запуску цього проєкту, шляхом посилення санкцій проти компаній, долучених до його втілення.



Раніше ми писали, що Державним департаментом Сполучених Штатів розширено список терористів, котрих вважають особливо небезпечними. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, додано п’ять передбачуваних бойовиків ісламізму.



Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський готується до офіційного візиту у США, запланованого на 30 серпня.

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