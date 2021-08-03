В Україні підвищать пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС: хто скільки отримуватиме
Сьогодні, 06:29
У серпні в Україні підвищать пенсії для людей, які отримали інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС. Крім того, пенсіонери цієї категорії отримають доплати за липень.
Про це розповідає "Апостроф".
Пенсії збільшаться на 80-200% для декількох категорій:
для людей з I групою інвалідності - з 2780 до 6000 грн;
для людей з II групою інвалідності - з 2317,5 до 4800 грн;
для людей з III групою інвалідності - з 2039,4 до 3700 грн;
для дітей з інвалідністю - з 1854 до 3700 грн.
Підвищується й мінімальна сума соцвиплат для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС з інвалідністю. Наприклад, в Україні тепер можна надавати адресну допомогу, якщо загальна сума виплат, з урахуванням надбавок, менше встановлених розмірів:
для людей з I групою інвалідності - 10 340,35 грн;
для людей з II групою інвалідності - 8272,28 грн;
для людей з III групою інвалідності - 6204,21 грн.
Дана сума також підвищується з 1 липня. Тобто, в серпні учасники ліквідації отримають підвищені виплати відразу за два місяці.
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Про це розповідає "Апостроф".
Пенсії збільшаться на 80-200% для декількох категорій:
для людей з I групою інвалідності - з 2780 до 6000 грн;
для людей з II групою інвалідності - з 2317,5 до 4800 грн;
для людей з III групою інвалідності - з 2039,4 до 3700 грн;
для дітей з інвалідністю - з 1854 до 3700 грн.
Підвищується й мінімальна сума соцвиплат для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС з інвалідністю. Наприклад, в Україні тепер можна надавати адресну допомогу, якщо загальна сума виплат, з урахуванням надбавок, менше встановлених розмірів:
для людей з I групою інвалідності - 10 340,35 грн;
для людей з II групою інвалідності - 8272,28 грн;
для людей з III групою інвалідності - 6204,21 грн.
Дана сума також підвищується з 1 липня. Тобто, в серпні учасники ліквідації отримають підвищені виплати відразу за два місяці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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