В Україні підвищать пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС: хто скільки отримуватиме





Про це розповідає



Пенсії збільшаться на 80-200% для декількох категорій:



для людей з I групою інвалідності - з 2780 до 6000 грн;

для людей з II групою інвалідності - з 2317,5 до 4800 грн;

для людей з III групою інвалідності - з 2039,4 до 3700 грн;

для дітей з інвалідністю - з 1854 до 3700 грн.

Підвищується й мінімальна сума соцвиплат для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС з інвалідністю. Наприклад, в Україні тепер можна надавати адресну допомогу, якщо загальна сума виплат, з урахуванням надбавок, менше встановлених розмірів:



для людей з I групою інвалідності - 10 340,35 грн;

для людей з II групою інвалідності - 8272,28 грн;

для людей з III групою інвалідності - 6204,21 грн.

Дана сума також підвищується з 1 липня. Тобто, в серпні учасники ліквідації отримають підвищені виплати відразу за два місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У серпні в Україні підвищать пенсії для людей, які отримали інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС. Крім того, пенсіонери цієї категорії отримають доплати за липень.Про це розповідає "Апостроф". Пенсії збільшаться на 80-200% для декількох категорій:для людей з I групою інвалідності - з 2780 до 6000 грн;для людей з II групою інвалідності - з 2317,5 до 4800 грн;для людей з III групою інвалідності - з 2039,4 до 3700 грн;для дітей з інвалідністю - з 1854 до 3700 грн.Підвищується й мінімальна сума соцвиплат для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС з інвалідністю. Наприклад, в Україні тепер можна надавати адресну допомогу, якщо загальна сума виплат, з урахуванням надбавок, менше встановлених розмірів:для людей з I групою інвалідності - 10 340,35 грн;для людей з II групою інвалідності - 8272,28 грн;для людей з III групою інвалідності - 6204,21 грн.Дана сума також підвищується з 1 липня. Тобто, в серпні учасники ліквідації отримають підвищені виплати відразу за два місяці.

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