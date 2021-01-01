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В «Амстердамі» залишилося 5 акційних квартир*

В «Амстердамі» залишилося 5 акційних квартир*
У ЖК “Амстердам”, що в с. Струмівка, триває акція на квартири із 2 спальнями. Залишилося 5 квартир, які можна придбати за зниженою ціною.

Про це йдеться на сайті БК Інвестор.

Вартість квадратного метра для акційних квартир при умові повної оплати - 18 000 грн. Також є можливість відтермінування до грудня 2022 року.

Акційні квартири розташовані в третьому під’їзді будинку і виходять на сонячну сторону. Завдяки панорамним вікнам це помешкання завжди буде світлим та теплим. Є різні варіанти планувань.

Особливістю квартири 73,51 м2 є великий гардероб (4,24 м2), роздільний санвузол, можливість облаштувати простору кухню-студію (24 м2), дві спальні (11,88 та 16,45 м2), а також лоджія (3,31 м2).

В «Амстердамі» залишилося 5 акційних квартир*

Квартира площею 71,71 м2 розташована на верхньому поверсі і має відкритий балкон-терасу. Кухня об'єднана із вітальнею та коридором і разом мають 32,2 м2. Також у цій квартирі - роздільний санвузол та окремий гардероб. Така квартира - лише одна!

В «Амстердамі» залишилося 5 акційних квартир*

Серед головних переваг квартири 66,29 м2 - великий передпокій (15,85 м2), два санвузли, дві спальні (10,16 та 16,37 м2), кухня і вітальня, які можна об’єднати (7,03 та 8,09 м2) та лоджія (3,27 м2).
В «Амстердамі» залишилося 5 акційних квартир*


Квартира 64,83 м2 теж розташована на верхньому поверсі і має відкритий балкон-терасу. Така квартира теж залишилась тільки одна!
В «Амстердамі» залишилося 5 акційних квартир*


Нова технологія монолітно-каркасного будівництва з використанням керамоблоків, яку почали застосовувати у Будівельній компанії “Інвестор”, дає ряд переваг. Це - швидкі темпи будівництва, міцні стіни, що дають гарну тело- та шумоізоляцію, а також - екологічність житла.

Як саме просуваються будівельні роботи в ЖК “Амстердам”, можна переглянути у черговому відеозвіті.



Ще одна важлива новина, яка стосується цього житлового компексу: ЖК «Амстердам» отримав акредитацію на участь в Державній програмі «Доступна іпотека 7%». Це означає, що на покупку житла тут можна отримати іпотечний кредит на 20 років під 7% річних на увесь термін дії договору. Участь власними коштами - від 20%. Деталі дізнавайтесь за посиланням або у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 46 93

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт:investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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Теги: Інвестор, Луцьк, Волинь
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