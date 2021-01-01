Повідомили кількість хворих на COVID-19, виявлених в Україні за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 11 серпня.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 648 осіб;

летальних випадків – 25;

одужало – 1 160 осіб.



За добу протестовано:



методом ПЛР – 23633 особи,

методом ІФА – 8963 особи,

експрес-тестами – 20 604 особи.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 261 354 особи;

одужало – 2 193 752 особи;

летальних випадків – 53 149;

провели ПЛР-тестувань – 11 582 812.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 186 випадків;

Вінницька область – 21 випадок;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 70 випадків;

Донецька область – 89 випадків;

Житомирська область – 18 випадків;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 96 випадків;

Івано-Франківська область – 32 випадки;

Київська область – 36 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 57 випадків;

Львівська область – 31 випадок;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 27 випадків;

Рівненська область – 28 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 37 випадків;

Харківська область – 81 випадок;

Херсонська область – 66 випадків;

Хмельницька область – 49 випадків;

Черкаська область – 29 випадків;

Чернівецька область – 22 випадки;

Чернігівська область – 13 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 10 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 122 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 54, серед медпрацівників – 31).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 11 серпня.Також за минулу добу:госпіталізували – 648 осіб;летальних випадків – 25;одужало – 1 160 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 23633 особи,методом ІФА – 8963 особи,експрес-тестами – 20 604 особи.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 261 354 особи;одужало – 2 193 752 особи;летальних випадків – 53 149;провели ПЛР-тестувань – 11 582 812.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 186 випадків;Вінницька область – 21 випадок;Волинська область – 7 випадків;Дніпропетровська область – 70 випадків;Донецька область – 89 випадків;Житомирська область – 18 випадків;Закарпатська область – 21 випадок;Запорізька область – 96 випадків;Івано-Франківська область – 32 випадки;Київська область – 36 випадків;Кіровоградська область – 9 випадків;Луганська область – 57 випадків;Львівська область – 31 випадок;Миколаївська область – 16 випадків;Одеська область – 63 випадки;Полтавська область – 27 випадків;Рівненська область – 28 випадків;Сумська область – 18 випадків;Тернопільська область – 37 випадків;Харківська область – 81 випадок;Херсонська область – 66 випадків;Хмельницька область – 49 випадків;Черкаська область – 29 випадків;Чернівецька область – 22 випадки;Чернігівська область – 13 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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