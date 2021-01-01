Повідомили кількість хворих на COVID-19, виявлених в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:04
За добу 10 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 122 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 54, серед медпрацівників – 31).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 11 серпня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 648 осіб;
летальних випадків – 25;
одужало – 1 160 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 23633 особи,
методом ІФА – 8963 особи,
експрес-тестами – 20 604 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 261 354 особи;
одужало – 2 193 752 особи;
летальних випадків – 53 149;
провели ПЛР-тестувань – 11 582 812.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 186 випадків;
Вінницька область – 21 випадок;
Волинська область – 7 випадків;
Дніпропетровська область – 70 випадків;
Донецька область – 89 випадків;
Житомирська область – 18 випадків;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 96 випадків;
Івано-Франківська область – 32 випадки;
Київська область – 36 випадків;
Кіровоградська область – 9 випадків;
Луганська область – 57 випадків;
Львівська область – 31 випадок;
Миколаївська область – 16 випадків;
Одеська область – 63 випадки;
Полтавська область – 27 випадків;
Рівненська область – 28 випадків;
Сумська область – 18 випадків;
Тернопільська область – 37 випадків;
Харківська область – 81 випадок;
Херсонська область – 66 випадків;
Хмельницька область – 49 випадків;
Черкаська область – 29 випадків;
Чернівецька область – 22 випадки;
Чернігівська область – 13 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 11 серпня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 648 осіб;
летальних випадків – 25;
одужало – 1 160 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 23633 особи,
методом ІФА – 8963 особи,
експрес-тестами – 20 604 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 261 354 особи;
одужало – 2 193 752 особи;
летальних випадків – 53 149;
провели ПЛР-тестувань – 11 582 812.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 186 випадків;
Вінницька область – 21 випадок;
Волинська область – 7 випадків;
Дніпропетровська область – 70 випадків;
Донецька область – 89 випадків;
Житомирська область – 18 випадків;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 96 випадків;
Івано-Франківська область – 32 випадки;
Київська область – 36 випадків;
Кіровоградська область – 9 випадків;
Луганська область – 57 випадків;
Львівська область – 31 випадок;
Миколаївська область – 16 випадків;
Одеська область – 63 випадки;
Полтавська область – 27 випадків;
Рівненська область – 28 випадків;
Сумська область – 18 випадків;
Тернопільська область – 37 випадків;
Харківська область – 81 випадок;
Херсонська область – 66 випадків;
Хмельницька область – 49 випадків;
Черкаська область – 29 випадків;
Чернівецька область – 22 випадки;
Чернігівська область – 13 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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