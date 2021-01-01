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Курс валют у Луцьку на 11 серпня

Курс валют у Луцьку на 11 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 21 червня червня 2021 року такий: купівля – 26.688, а продаж – 26.939.

Євро при купівлі становить – 31.234, продажу – 31.669.

Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.507, продаж – 7.106.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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