Курс валют у Луцьку на 11 серпня
Сьогодні, 09:20
Курс долара у Луцьку станом на 21 червня червня 2021 року такий: купівля – 26.688, а продаж – 26.939.
Євро при купівлі становить – 31.234, продажу – 31.669.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.507, продаж – 7.106.
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Євро при купівлі становить – 31.234, продажу – 31.669.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.507, продаж – 7.106.
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