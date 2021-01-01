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Коли повинен бути перший повноцінний візит до гінеколога: відповідь волинської лікарки

Коли повинен бути перший повноцінний візит до гінеколога: відповідь волинської лікарки
Перший повноцінний огляд у гінеколога жінка повинна здійснити із початком статевого життя. Окрім того, не зашкодить консультація ще й перед початком менструальної функції, вважає лікарка-гінекологиня Волинської обласної клінічної лікарні Олена Смотріна.

Про це вона розповіла у програмі «Телемедицина» на 12 каналі.

«Перший огляд однозначно варто зробити з початком статевого життя. Це є перший повноцінний огляд на кріслі з оглядом шийки матки, кольпоскопією, бімануальним дослідженням», – пояснює вона.

Утім, каже, проконсультувати дівчинку у лікаря варто ще до початку менструальної функції.

«В ідеалі має бути так: коли мама побачила, що в дівчинки починають рости молочні залози, починається оволосіння, є вже натяки на першу менструацію, то з дівчинкою варто переговорити, і після бесіди піти разом до гінеколога на консультацію», – розповідає Олена Смотріна.

За її словами, здоров’я майбутньої жінки формується ще в дитячому віці.

«З дитячого віку нам треба розказати, як, що відбувається, які зміни проходять у жіночому організмі, як дівчинці сприйняти менструацію, як підготуватися до статевого життя, як підготуватися до вагітності. Адже якщо ми маємо здорову дівчинку – ми будемо мати здорову молоду маму», – додає гінекологиня.

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Теги: медицина, пояснення, гінеколог, перший візит
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