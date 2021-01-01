На вулицях Луцька продовжать встановлювати відеокамери: де саме. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:10
В рамках програми "Безпечне місто Луцьк" на вулицях міста продовжать встановлювати камери відеоспостреження.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.
Так, продовжать будівництво власних волоконно-оптичних ліній зв’язку, які відсутні на проспектах Відродження, Молоді, Соборності та вулицях Домни Гордіюк, Конякіна, Карпенка-Карого, Кравчука, Федорова, Карбишева та Єршова.
Таким чином добудують 20 кілометрів ВОЛЗ, а в подальшому це надасть можливість розбудовувати систему відеонагляду.
"Відеонагляд в територіальній громаді уже слугує та допомагає правоохоронним органам. Диспетчери ЦБМ слідкують за збереженням комунального майна, камери надають змогу з’ясувати обставини ДТП та є превентивним методом запобігання вчиненню правопорушень", - зауважили у департаменті мунварти.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.
Так, продовжать будівництво власних волоконно-оптичних ліній зв’язку, які відсутні на проспектах Відродження, Молоді, Соборності та вулицях Домни Гордіюк, Конякіна, Карпенка-Карого, Кравчука, Федорова, Карбишева та Єршова.
Таким чином добудують 20 кілометрів ВОЛЗ, а в подальшому це надасть можливість розбудовувати систему відеонагляду.
"Відеонагляд в територіальній громаді уже слугує та допомагає правоохоронним органам. Диспетчери ЦБМ слідкують за збереженням комунального майна, камери надають змогу з’ясувати обставини ДТП та є превентивним методом запобігання вчиненню правопорушень", - зауважили у департаменті мунварти.
Фото - ілюстративне
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