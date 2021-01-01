На вулицях Луцька продовжать встановлювати відеокамери: де саме. ПЕРЕЛІК





Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.



Так, продовжать будівництво власних волоконно-оптичних ліній зв’язку, які відсутні на проспектах Відродження, Молоді, Соборності та вулицях Домни Гордіюк, Конякіна, Карпенка-Карого, Кравчука, Федорова, Карбишева та Єршова.



Таким чином добудують 20 кілометрів ВОЛЗ, а в подальшому це надасть можливість розбудовувати систему відеонагляду.



"Відеонагляд в територіальній громаді уже слугує та допомагає правоохоронним органам. Диспетчери ЦБМ слідкують за збереженням комунального майна, камери надають змогу з’ясувати обставини ДТП та є превентивним методом запобігання вчиненню правопорушень", - зауважили у департаменті мунварти.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках програми "Безпечне місто Луцьк" на вулицях міста продовжать встановлювати камери відеоспостреження.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.Так, продовжать будівництво власних волоконно-оптичних ліній зв’язку, які відсутні на проспектах Відродження, Молоді, Соборності та вулицях Домни Гордіюк, Конякіна, Карпенка-Карого, Кравчука, Федорова, Карбишева та Єршова.Таким чином добудують 20 кілометрів ВОЛЗ, а в подальшому це надасть можливість розбудовувати систему відеонагляду."Відеонагляд в територіальній громаді уже слугує та допомагає правоохоронним органам. Диспетчери ЦБМ слідкують за збереженням комунального майна, камери надають змогу з’ясувати обставини ДТП та є превентивним методом запобігання вчиненню правопорушень", - зауважили у департаменті мунварти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію