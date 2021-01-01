67-річний волинянин скоїв самогубство
Сьогодні, 10:28
Трагедія сталася 9 серпня в селі Княгининок. 67-річний чоловік порізав собі вени.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Чоловіка доставили у лікарню, де від отриманих ран він помер.
Відомо, що волинянин довгий час хворів.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що 9 серпня до поліції надійшло повідомлення від медиків, що помер 67-річний мешканець села Княгининок, якого доставили в лікарню після спроби самогубства.
Відомості належним чином задокументували, тіло направили на судово-медичну експертизу.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Чоловіка доставили у лікарню, де від отриманих ран він помер.
Відомо, що волинянин довгий час хворів.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що 9 серпня до поліції надійшло повідомлення від медиків, що помер 67-річний мешканець села Княгининок, якого доставили в лікарню після спроби самогубства.
Відомості належним чином задокументували, тіло направили на судово-медичну експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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