67-річний волинянин скоїв самогубство





Про це Інформаційному агентству



Чоловіка доставили у лікарню, де від отриманих ран він помер.



Відомо, що волинянин довгий час хворів.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що 9 серпня до поліції надійшло повідомлення від медиків, що помер 67-річний мешканець села Княгининок, якого доставили в лікарню після спроби самогубства.



Відомості належним чином задокументували, тіло направили на судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трагедія сталася 9 серпня в селі Княгининок. 67-річний чоловік порізав собі вени.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Чоловіка доставили у лікарню, де від отриманих ран він помер.Відомо, що волинянин довгий час хворів.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що 9 серпня до поліції надійшло повідомлення від медиків, що помер 67-річний мешканець села Княгининок, якого доставили в лікарню після спроби самогубства.Відомості належним чином задокументували, тіло направили на судово-медичну експертизу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію