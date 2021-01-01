Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу

Станом на 11 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 7 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.Також за добу:Одужало (осіб) – 4,Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 326,методом ІФА (осіб) – 277,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 444.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцька ТГ – 5Володимир-Волинська ТГ – 2За весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 62 350 (з них дітей – 3223 та медичних працівників –3634),- одужало (осіб) – 61 072 (з них дітей – 3216 та медичних працівників – 3604),- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників – 29).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 266 177,методом ІФА (осіб) –180 106.