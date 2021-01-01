Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:37
Станом на 11 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 7 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 4,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 326,
методом ІФА (осіб) – 277,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 444.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 5 хворих:
Луцька ТГ – 5
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 2
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 350 (з них дітей – 3223 та медичних працівників –3634),
- одужало (осіб) – 61 072 (з них дітей – 3216 та медичних працівників – 3604),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників – 29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 266 177,
методом ІФА (осіб) –180 106.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 4,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 326,
методом ІФА (осіб) – 277,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 444.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 5 хворих:
Луцька ТГ – 5
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 2
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 350 (з них дітей – 3223 та медичних працівників –3634),
- одужало (осіб) – 61 072 (з них дітей – 3216 та медичних працівників – 3604),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників – 29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 266 177,
методом ІФА (осіб) –180 106.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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