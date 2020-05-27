На Волині встановлюють ще одну систему зважування транспорту в русі

М-07.



Про це



Неконтрольований рух перевантажених транспортних засобів – одна з основних причин інтенсивної руйнації автомобільних шляхів. Щоб запобігти неправильній експлуатації доріг по всій Україні, та на Волині зокрема, встановлюють сучасні комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion (“Зважування у русі”) – WiM.



Таку систему облаштовують на міжнародному автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) неподалік перехрещення з дорогою Р-14.



На 200-метровій ділянці, де буде встановлено майданчик WiM, відновили дорожнє покриття, влаштувавши два шари асфальтобетонного покриття.



Приступили до підготовчих робіт з монтажу рамної конструкції.



Виконавець робіт – ТОВ «СЕА Електротехніка» на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області.









Нагадаємо, комплекс WiM вже змонтували на автошляху М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) неподалік села Копачівка та поблизу села Заріччя на дорозі Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква.



Виготовляють проєктну документацію на встановлення WiM-комплексу на дорозі Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ перед селищем Колки.



Система зважування в русі WiM – це розумна система збирання інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами: дату та час проїзду, температуру навколишнього повітря та дорожнього покриття, смугу та напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну масу та її розподіл по осях.



Основа роботи WiM – це майданчик для динамічного зважування. Саме через нього збирають всю основну інформацію, яка потім передається в програмний центр обробки інформації. За структурою майданчик є своєрідним апаратним комплексом, який складається з датчиків, вбудованих у дорожнє покриття, камери для автоматичного розпізнавання номерних знаків, камер загального огляду та лазерних сканерів.



Система зважування в русі WiM – ефективний інструмент прямого стягнення штрафів за перевищення габаритно-вагових норм. На сьогодні вона працює в тестовому режимі, а усі дані з доріг передаються до Укртрансбезпеки.









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