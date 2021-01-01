В Єгипті встановлять мінімальні ціни на готелі
Сьогодні, 11:00
У Єгипті з 1 листопада мінімальною ціною на розміщення в п'ятизірковому буде 40 доларів на людину, в чотиризірковому - 28 доларів.
Про це пише "Кореспондент" з посиланням на заяву міністра туризму країни Халед аль-Анані.
За його словами, це допоможе залучити в країну якнайбільше іноземних туристів і допоможе гарантувати високий рівень обслуговування гостей.
"Це дозволить побороти нелегальну конкуренцію між готельєрами, які знижують ціни і надають туристам недостатньо хороший сервіс", - пояснив Халед аль-Анані.
Глава Мінтуризму Єгипту додав, що уряд розвиває низку програм, спрямованих на відновлення сектора туризму.
Так, серед інших заходів, влада країни знизила ціни на обслуговування літаків в аеропорту на 20-50% і зробила знижки на авіапаливо, які будуть діяти до квітня 2022 року.
Також влада планує запустити внутрішні авіарейси між курортами Хургада і Шарм-ель-Шейх і популярними туристичними визначними пам'ятками Єгипту - Луксором, Абу-Сімбелом і Асуаном. За словами міністра, авіаквиток туди-назад коштуватимуть 99 доларів.
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Про це пише "Кореспондент" з посиланням на заяву міністра туризму країни Халед аль-Анані.
За його словами, це допоможе залучити в країну якнайбільше іноземних туристів і допоможе гарантувати високий рівень обслуговування гостей.
"Це дозволить побороти нелегальну конкуренцію між готельєрами, які знижують ціни і надають туристам недостатньо хороший сервіс", - пояснив Халед аль-Анані.
Глава Мінтуризму Єгипту додав, що уряд розвиває низку програм, спрямованих на відновлення сектора туризму.
Так, серед інших заходів, влада країни знизила ціни на обслуговування літаків в аеропорту на 20-50% і зробила знижки на авіапаливо, які будуть діяти до квітня 2022 року.
Також влада планує запустити внутрішні авіарейси між курортами Хургада і Шарм-ель-Шейх і популярними туристичними визначними пам'ятками Єгипту - Луксором, Абу-Сімбелом і Асуаном. За словами міністра, авіаквиток туди-назад коштуватимуть 99 доларів.
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