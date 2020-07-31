У МОН розповіли, чи будуть поселяти в гуртожитки невакцинованих студентів





Про це йшлося у "Сніданку з 1+1",



Міністр освіти Сергій Шкарлет зазначив, що наразі немає жодних норм чи вимог, згідно з якими поселення у гуртожитки можливе лише для вакцинованих осіб.



Також очільник МОН зауважив, що студенти – дорослі люди. Зокрема, більшість уже досягли 18-річного віку, тому вони можуть самостійно вакцинуватися. Проте змушувати їх до цього чи забороняти поселенення – не будуть.



"Не може бути такого, це порушення прав. Ані нормативних документів, ані вимог немає. Це право на приватне помешкання, і воно жодним утискам не підлягає", – наголосив Шкарлет.



Але, як запевнив міністр освіти, якщо більшість студентів вакцинується, то у вишах колективний імунітет можна сформувати швидше, ніж у школах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві освіти і науки наголосили, що невакциновані студенти можуть безперешкодно заселятися у гуртожитки. Адже наразі немає жодних документів чи вимог щодо обов'язкової вакцинації студентів.Про це йшлося у "Сніданку з 1+1", передає 24 канал.Міністр освітизазначив, що наразі немає жодних норм чи вимог, згідно з якими поселення у гуртожитки можливе лише для вакцинованих осіб.Також очільник МОН зауважив, що студенти – дорослі люди. Зокрема, більшість уже досягли 18-річного віку, тому вони можуть самостійно вакцинуватися. Проте змушувати їх до цього чи забороняти поселенення – не будуть."Не може бути такого, це порушення прав. Ані нормативних документів, ані вимог немає. Це право на приватне помешкання, і воно жодним утискам не підлягає", – наголосив Шкарлет.Але, як запевнив міністр освіти, якщо більшість студентів вакцинується, то у вишах колективний імунітет можна сформувати швидше, ніж у школах.

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