У МОН розповіли, чи будуть поселяти в гуртожитки невакцинованих студентів
Сьогодні, 18:44
У Міністерстві освіти і науки наголосили, що невакциновані студенти можуть безперешкодно заселятися у гуртожитки. Адже наразі немає жодних документів чи вимог щодо обов'язкової вакцинації студентів.
Про це йшлося у "Сніданку з 1+1", передає 24 канал.
Міністр освіти Сергій Шкарлет зазначив, що наразі немає жодних норм чи вимог, згідно з якими поселення у гуртожитки можливе лише для вакцинованих осіб.
Також очільник МОН зауважив, що студенти – дорослі люди. Зокрема, більшість уже досягли 18-річного віку, тому вони можуть самостійно вакцинуватися. Проте змушувати їх до цього чи забороняти поселенення – не будуть.
"Не може бути такого, це порушення прав. Ані нормативних документів, ані вимог немає. Це право на приватне помешкання, і воно жодним утискам не підлягає", – наголосив Шкарлет.
Але, як запевнив міністр освіти, якщо більшість студентів вакцинується, то у вишах колективний імунітет можна сформувати швидше, ніж у школах.
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Про це йшлося у "Сніданку з 1+1", передає 24 канал.
Міністр освіти Сергій Шкарлет зазначив, що наразі немає жодних норм чи вимог, згідно з якими поселення у гуртожитки можливе лише для вакцинованих осіб.
Також очільник МОН зауважив, що студенти – дорослі люди. Зокрема, більшість уже досягли 18-річного віку, тому вони можуть самостійно вакцинуватися. Проте змушувати їх до цього чи забороняти поселенення – не будуть.
"Не може бути такого, це порушення прав. Ані нормативних документів, ані вимог немає. Це право на приватне помешкання, і воно жодним утискам не підлягає", – наголосив Шкарлет.
Але, як запевнив міністр освіти, якщо більшість студентів вакцинується, то у вишах колективний імунітет можна сформувати швидше, ніж у школах.
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