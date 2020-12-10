На Волині знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни, які знайшли люди
Сьогодні, 19:24
На Волині піротехніки знешкодили 3 боєприпаси часів ІІ Світової війни.
Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Вчора, 10 серпня у двох районах області – Луцькому та Ковельському працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області вилучили та знищили 3 боєприпаси часів Другої Світової війни.
Вибухонебезпечні предмети, знайдені волинянами у лісових насадженнях та полі на території Рівненської та Турійської сільських громад поблизу сіл Борове та Перевали, а також в одному з районів обласного центру, ідентифіковані як два артилерійських снаряди калібру 76 та 122 мм, одна ручна граната РГД-33, знищили в установленому порядку.
Головне фото - ілюстративне
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Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Вчора, 10 серпня у двох районах області – Луцькому та Ковельському працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області вилучили та знищили 3 боєприпаси часів Другої Світової війни.
Вибухонебезпечні предмети, знайдені волинянами у лісових насадженнях та полі на території Рівненської та Турійської сільських громад поблизу сіл Борове та Перевали, а також в одному з районів обласного центру, ідентифіковані як два артилерійських снаряди калібру 76 та 122 мм, одна ручна граната РГД-33, знищили в установленому порядку.
Головне фото - ілюстративне
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