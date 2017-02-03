У Луцьку зник молодий хлопець, який не повернувся додому після роботи

Коцюбу Владислава Дмитровича, який зник у Луцьку 9 серпня.



Про це Інформаційному агентству Волинські Новини Алла Кідиба.



Як стало відомо, чоловік працює на луцькому ремонтному заводі «Мотор» на вулиці Ківерцівській. 9 серпня близько 19 години він зателефонував дружині та повідомив, що йде з роботи на автостанцію. Чоловік мав сісти на автобус додому, у село Велика Городниця Рівненської області, куди сім'я переїхала жити з Луцька два місяці тому.



Після дзвінка чоловік зник і досі на зв’язок не виходить. До цього часу нічого не відомо про його місце перебування.



Прикмети: 25 років, ріст – 187 см.



Був одягнений: у темно-синю футболку, чорні штани, сірі кросівки, при собі мав камуфляжний рюкзак.



Усіх, хто володіє інформацією про місце перебування Владислава Коцюби або бачив його, просять повідомити за номером: 068 5986382.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідні розшукують 25-річного, який зник у Луцьку 9 серпня.Про це повідомила родичка зниклогоЯк стало відомо, чоловік працює на луцькому ремонтному заводі «Мотор» на вулиці Ківерцівській. 9 серпня близько 19 години він зателефонував дружині та повідомив, що йде з роботи на автостанцію. Чоловік мав сісти на автобус додому, у село Велика Городниця Рівненської області, куди сім'я переїхала жити з Луцька два місяці тому.Після дзвінка чоловік зник і досі на зв’язок не виходить. До цього часу нічого не відомо про його місце перебування.25 років, ріст – 187 см.у темно-синю футболку, чорні штани, сірі кросівки, при собі мав камуфляжний рюкзак.Усіх, хто володіє інформацією про місце перебування Владислава Коцюби або бачив його, просять повідомити за номером:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію