У Луцьку зник молодий хлопець, який не повернувся додому після роботи
Сьогодні, 11:23
Рідні розшукують 25-річного Коцюбу Владислава Дмитровича, який зник у Луцьку 9 серпня.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила родичка зниклого Алла Кідиба.
Як стало відомо, чоловік працює на луцькому ремонтному заводі «Мотор» на вулиці Ківерцівській. 9 серпня близько 19 години він зателефонував дружині та повідомив, що йде з роботи на автостанцію. Чоловік мав сісти на автобус додому, у село Велика Городниця Рівненської області, куди сім'я переїхала жити з Луцька два місяці тому.
Після дзвінка чоловік зник і досі на зв’язок не виходить. До цього часу нічого не відомо про його місце перебування.
Прикмети: 25 років, ріст – 187 см.
Був одягнений: у темно-синю футболку, чорні штани, сірі кросівки, при собі мав камуфляжний рюкзак.
Усіх, хто володіє інформацією про місце перебування Владислава Коцюби або бачив його, просять повідомити за номером: 068 5986382.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила родичка зниклого Алла Кідиба.
Як стало відомо, чоловік працює на луцькому ремонтному заводі «Мотор» на вулиці Ківерцівській. 9 серпня близько 19 години він зателефонував дружині та повідомив, що йде з роботи на автостанцію. Чоловік мав сісти на автобус додому, у село Велика Городниця Рівненської області, куди сім'я переїхала жити з Луцька два місяці тому.
Після дзвінка чоловік зник і досі на зв’язок не виходить. До цього часу нічого не відомо про його місце перебування.
Прикмети: 25 років, ріст – 187 см.
Був одягнений: у темно-синю футболку, чорні штани, сірі кросівки, при собі мав камуфляжний рюкзак.
Усіх, хто володіє інформацією про місце перебування Владислава Коцюби або бачив його, просять повідомити за номером: 068 5986382.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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