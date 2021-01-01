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Бойовики вбили мирного жителя на Донбасі

Бойовики вбили мирного жителя на Донбасі
Бойовики обстріляли село Новоселівка у Донецькій області. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель.

Про це повідомляє у Facebook керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Трагічна звістка з села Новоселівка Друга Очеретинської громади: в результаті ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий житель 1935 року народження», - написав Кириленко.

На місце виїхали правоохоронці для з'ясування всіх обставин.

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Теги: ООС, Донбас, місцевий житель, смерть, вбивство
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