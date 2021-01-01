Бойовики вбили мирного жителя на Донбасі





Про це Павло Кириленко.



«Трагічна звістка з села Новоселівка Друга Очеретинської громади: в результаті ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий житель 1935 року народження», - написав Кириленко.



На місце виїхали правоохоронці для з'ясування всіх обставин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бойовики обстріляли село Новоселівка у Донецькій області. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель.Про це повідомляє у Facebook керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації«Трагічна звістка з села Новоселівка Друга Очеретинської громади: в результаті ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий житель 1935 року народження», - написав Кириленко.На місце виїхали правоохоронці для з'ясування всіх обставин.

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