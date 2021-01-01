Бойовики вбили мирного жителя на Донбасі
Сьогодні, 11:29
Бойовики обстріляли село Новоселівка у Донецькій області. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель.
Про це повідомляє у Facebook керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
«Трагічна звістка з села Новоселівка Друга Очеретинської громади: в результаті ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий житель 1935 року народження», - написав Кириленко.
На місце виїхали правоохоронці для з'ясування всіх обставин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє у Facebook керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
«Трагічна звістка з села Новоселівка Друга Очеретинської громади: в результаті ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий житель 1935 року народження», - написав Кириленко.
На місце виїхали правоохоронці для з'ясування всіх обставин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Аварія на Волині: від удару мінівен відкинуло на тротуар. ВІДЕО
Сьогодні, 11:34
Бойовики вбили мирного жителя на Донбасі
Сьогодні, 11:29
В Єгипті встановлять мінімальні ціни на готелі
Сьогодні, 11:00