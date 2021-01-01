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Аварія на Волині: від удару мінівен відкинуло на тротуар. ВІДЕО

Аварія на Волині: від удару мінівен відкинуло на тротуар. ВІДЕО
11-го серпня близько 8:30 на виїзді з Володимира зі сторони Нововолинська трапилася ДТП.

Про це повідомляє "Буг".

У дорожньо-транспортну пригоду потрапили мінівен Renault та вантажівка DAF, яка перевозила свійську птицю. Від удару мінівен відкинуло на тротуар.

На місці працює поліція. Про постраждалих наразі невідомо. Можливий затор.



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Теги: Володимир, аварія
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