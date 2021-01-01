Аварія на Волині: від удару мінівен відкинуло на тротуар. ВІДЕО
Сьогодні, 11:34
11-го серпня близько 8:30 на виїзді з Володимира зі сторони Нововолинська трапилася ДТП.
Про це повідомляє "Буг".
У дорожньо-транспортну пригоду потрапили мінівен Renault та вантажівка DAF, яка перевозила свійську птицю. Від удару мінівен відкинуло на тротуар.
На місці працює поліція. Про постраждалих наразі невідомо. Можливий затор.
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Про це повідомляє "Буг".
У дорожньо-транспортну пригоду потрапили мінівен Renault та вантажівка DAF, яка перевозила свійську птицю. Від удару мінівен відкинуло на тротуар.
На місці працює поліція. Про постраждалих наразі невідомо. Можливий затор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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