Аварія на Волині: від удару мінівен відкинуло на тротуар. ВІДЕО





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У дорожньо-транспортну пригоду потрапили мінівен Renault та вантажівка DAF, яка перевозила свійську птицю. Від удару мінівен відкинуло на тротуар.



На місці працює поліція. Про постраждалих наразі невідомо. Можливий затор.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го серпня близько 8:30 на виїзді з Володимира зі сторони Нововолинська трапилася ДТП.Про це повідомляє "Буг" У дорожньо-транспортну пригоду потрапили мінівен Renault та вантажівка DAF, яка перевозила свійську птицю. Від удару мінівен відкинуло на тротуар.На місці працює поліція. Про постраждалих наразі невідомо. Можливий затор.

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