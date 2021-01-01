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Вперше на Волині чоловіку без громадянства видадуть посвідку на виїзд за кордон

Вперше на Волині чоловіку без громадянства видадуть посвідку на виїзд за кордон
На Волині вперше прийняли документи для виготовлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.

До Управляння ДМС у Волинській області звернувся пан Вацлав – особа без громадянства, який був документований посвідкою на постійне проживання вперше ще у 1998 році.

Пан Вацлав звернувся із заявою про оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що міститиме безконтактний електронний носій з біометричними даними.

Документ видадуть протягом 15 робочих днів з дати прийняття заяви-анкети.

Після чого заявник зможе відвідати батьківщину та родину за кордоном.

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Теги: Волинь, посвідка, виїзд, за кордон, чоловік, громадянство
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