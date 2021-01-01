Вперше на Волині чоловіку без громадянства видадуть посвідку на виїзд за кордон





Про це



До Управляння ДМС у Волинській області звернувся пан Вацлав – особа без громадянства, який був документований посвідкою на постійне проживання вперше ще у 1998 році.



Пан Вацлав звернувся із заявою про оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що міститиме безконтактний електронний носій з біометричними даними.



Документ видадуть протягом 15 робочих днів з дати прийняття заяви-анкети.



Після чого заявник зможе відвідати батьківщину та родину за кордоном.

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