Вперше на Волині чоловіку без громадянства видадуть посвідку на виїзд за кордон
Сьогодні, 11:47
На Волині вперше прийняли документи для виготовлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.
Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.
До Управляння ДМС у Волинській області звернувся пан Вацлав – особа без громадянства, який був документований посвідкою на постійне проживання вперше ще у 1998 році.
Пан Вацлав звернувся із заявою про оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що міститиме безконтактний електронний носій з біометричними даними.
Документ видадуть протягом 15 робочих днів з дати прийняття заяви-анкети.
Після чого заявник зможе відвідати батьківщину та родину за кордоном.
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Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.
До Управляння ДМС у Волинській області звернувся пан Вацлав – особа без громадянства, який був документований посвідкою на постійне проживання вперше ще у 1998 році.
Пан Вацлав звернувся із заявою про оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що міститиме безконтактний електронний носій з біометричними даними.
Документ видадуть протягом 15 робочих днів з дати прийняття заяви-анкети.
Після чого заявник зможе відвідати батьківщину та родину за кордоном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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