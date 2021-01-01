Скільки освітян вакцинували у Луцькій ТГ: у яких закладах найбільше. ВІДЕО





Про це кореспондентам Віталій Бондар.



Зі слів головного освітянина громади, найбільше викладачів щепилося у Луцьких НВК № 9, спеціалізованій школі № 1 та дошкільному навчальному закладі № 27.



Як розповів директор школи № 9 Олександр Дубина, щеплення отримав 91 працівник навчального закладу. Усього в школі працюють 109 основних педагогів, 15 сумісних та 40 людей технічного персоналу.



"18 серпня люди вийдуть з відпустки і, я сподіваюся, що ми далі активно продовжимо працювати з вакцинацією працівників", – зазначив директор НВК № 9.



Вчитель фізичної культури Віктор Романюк у школі № 9 працює більше 10 років. Перше щеплення від COVID-19 препаратом CoronaVac зробив у травні цього року. Говорить: коронавірусом не хворів.



"Я працюю з дітьми, спілкуюся з великою кількістю дітей, батьків, тому вважаю, що вакцинація потрібна. Щеплення переніс добре: все було нормально після першого щеплення та другого", – розповів чоловік.



При першій можливості та наявності вакцини вакцинувався і вчитель інформатики Ярослав Волинець. Перше щеплення від COVID-19 зробив навесні. З його слів, вакцинація була потрібна, щоб вберегти себе та родину від можливих проблем зі здоров'ям.



Наразі у закладах освіти інформують персонал щодо вакцинації від COVID-19. Директор департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар зазначив, що кожна людина повинна самостійно прийняти рішення щодо щеплення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській тергромаді від коронавірусної хвороби станом на 10 серпня вакцинували понад 26 % персоналу закладів загальної та середньої освіти, понад 6 % працівників закладів дошкільної освіти та понад 38 % персоналу професійної технічної освіти.Про це кореспондентам Суспільного розповів директор міського департаменту освітиЗі слів головного освітянина громади, найбільше викладачів щепилося у Луцьких НВК № 9, спеціалізованій школі № 1 та дошкільному навчальному закладі № 27.Як розповів директор школи № 9, щеплення отримав 91 працівник навчального закладу. Усього в школі працюють 109 основних педагогів, 15 сумісних та 40 людей технічного персоналу."18 серпня люди вийдуть з відпустки і, я сподіваюся, що ми далі активно продовжимо працювати з вакцинацією працівників", – зазначив директор НВК № 9.Вчитель фізичної культури Віктор Романюк у школі № 9 працює більше 10 років. Перше щеплення від COVID-19 препаратом CoronaVac зробив у травні цього року. Говорить: коронавірусом не хворів."Я працюю з дітьми, спілкуюся з великою кількістю дітей, батьків, тому вважаю, що вакцинація потрібна. Щеплення переніс добре: все було нормально після першого щеплення та другого", – розповів чоловік.При першій можливості та наявності вакцини вакцинувався і вчитель інформатики Ярослав Волинець. Перше щеплення від COVID-19 зробив навесні. З його слів, вакцинація була потрібна, щоб вберегти себе та родину від можливих проблем зі здоров'ям.Наразі у закладах освіти інформують персонал щодо вакцинації від COVID-19. Директор департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар зазначив, що кожна людина повинна самостійно прийняти рішення щодо щеплення.

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