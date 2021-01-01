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Скільки освітян вакцинували у Луцькій ТГ: у яких закладах найбільше. ВІДЕО

Скільки освітян вакцинували у Луцькій ТГ: у яких закладах найбільше. ВІДЕО
У Луцькій міській тергромаді від коронавірусної хвороби станом на 10 серпня вакцинували понад 26 % персоналу закладів загальної та середньої освіти, понад 6 % працівників закладів дошкільної освіти та понад 38 % персоналу професійної технічної освіти.

Про це кореспондентам Суспільного розповів директор міського департаменту освіти Віталій Бондар.

Зі слів головного освітянина громади, найбільше викладачів щепилося у Луцьких НВК № 9, спеціалізованій школі № 1 та дошкільному навчальному закладі № 27.

Як розповів директор школи № 9 Олександр Дубина, щеплення отримав 91 працівник навчального закладу. Усього в школі працюють 109 основних педагогів, 15 сумісних та 40 людей технічного персоналу.

"18 серпня люди вийдуть з відпустки і, я сподіваюся, що ми далі активно продовжимо працювати з вакцинацією працівників", – зазначив директор НВК № 9.
Скільки освітян вакцинували у Луцькій ТГ: у яких закладах найбільше. ВІДЕО

Вчитель фізичної культури Віктор Романюк у школі № 9 працює більше 10 років. Перше щеплення від COVID-19 препаратом CoronaVac зробив у травні цього року. Говорить: коронавірусом не хворів.

"Я працюю з дітьми, спілкуюся з великою кількістю дітей, батьків, тому вважаю, що вакцинація потрібна. Щеплення переніс добре: все було нормально після першого щеплення та другого", – розповів чоловік.

При першій можливості та наявності вакцини вакцинувався і вчитель інформатики Ярослав Волинець. Перше щеплення від COVID-19 зробив навесні. З його слів, вакцинація була потрібна, щоб вберегти себе та родину від можливих проблем зі здоров'ям.

Наразі у закладах освіти інформують персонал щодо вакцинації від COVID-19. Директор департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар зазначив, що кожна людина повинна самостійно прийняти рішення щодо щеплення.


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Теги: вакцинація, освітяни, Луцьк
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