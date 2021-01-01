У Луцьку злочинця, який перебував у розшуку, затримали місцеві жителі





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Правопорушника відразу після скоєння злочину затримали небайдужі громадяни.



Прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що зловмисник – 29-річний житель Львівської області. Речі, здобуті злочинним шляхом, вилучили. До слова,



Дії правопорушника кваліфікували за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про закінчений замах на грабіж, поєднаний з проникненням. Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.



Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомий чоловік у ніч на 11 серпня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на очах у свідків проник до підсобного приміщення 73-річного лучанина та викрав бензопилу STIHL та кутову шліфувальну машинку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Правопорушника відразу після скоєння злочину затримали небайдужі громадяни.Прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що зловмисник – 29-річний житель Львівської області. Речі, здобуті злочинним шляхом, вилучили. До слова, чоловік перебував у розшуку за вчинення незаконного заволодіння автотранспортом. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Дії правопорушника кваліфікували за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про закінчений замах на грабіж, поєднаний з проникненням. Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.

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