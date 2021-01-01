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У Луцьку злочинця, який перебував у розшуку, затримали місцеві жителі

У Луцьку злочинця, який перебував у розшуку, затримали місцеві жителі
Невідомий чоловік у ніч на 11 серпня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на очах у свідків проник до підсобного приміщення 73-річного лучанина та викрав бензопилу STIHL та кутову шліфувальну машинку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Правопорушника відразу після скоєння злочину затримали небайдужі громадяни.

Прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що зловмисник – 29-річний житель Львівської області. Речі, здобуті злочинним шляхом, вилучили. До слова, чоловік перебував у розшуку за вчинення незаконного заволодіння автотранспортом. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії правопорушника кваліфікували за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про закінчений замах на грабіж, поєднаний з проникненням. Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.

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Теги: злочинець, злодій, розшук, Луцьк, поліція
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