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У Луцькому СІЗО помер чоловік, який вбив дружину та доньку

У Луцькому СІЗО помер чоловік, який вбив дружину та доньку
У Луцькому слідчому ізоляторі помер 62-річний чоловік, якого підозрюють у вбивстві колишньої дружини та доньки. Інформацію про це Суспільному підтвердив головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський.

Смерть чоловіка зафіксували 10 серпня, орієнтовно о 21:00.

Зі слів Олега Плазовського, крім померлого у камері перебувало ще четверо ув'язнених. "Усі вони опитані слідчими. Було встановлено, що тілесних ушкоджень йому ніхто не наносив. Щоб встановити остаточну причину смерті тіло направили на судовомедичну експертизу", – розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції області.

За фактом смерті ув'язненого правоохоронці внесли відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтями 115 та 140 кримінального кодексу України. Як розповіла речниця прокуратури області Наталія Мурахевич, в Луцьке СІЗО викликали екстрену медичну допомогу.

Обставини смерті - згодом.

Нагадаємо, 20 липня на проспекті Соборності у Луцьку 62-річний чоловік зарубав дружину та доньку.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою два місяці без права внесення застави.

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Теги: СІЗО, Луцьк, вбивця, смерть
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