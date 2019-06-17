В Україну йде нестерпна спека: коли чекати понад +37 градусів
Сьогодні, 12:07
Антициклон Elfi визначатиме суху сонячну погоду в більшості областей України.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
"Хіба що залишки атмосферного фронту можуть локально пополивати та погриміти на Сході України, Запоріжжі та в Криму. Неоднорідно, місцями", - написала синоптик.
Завтра північно-західний вітер може бути поривчастим, часом сильним. Очікується 12-го серпня +25+29 градусів, хіба "тридцятки" вискочать у східних областях та на Півдні.
Як зауважила Наталка Діденко, перша половина наступного тижня обіцяє - до +35+37 градусів.
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Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
"Хіба що залишки атмосферного фронту можуть локально пополивати та погриміти на Сході України, Запоріжжі та в Криму. Неоднорідно, місцями", - написала синоптик.
Завтра північно-західний вітер може бути поривчастим, часом сильним. Очікується 12-го серпня +25+29 градусів, хіба "тридцятки" вискочать у східних областях та на Півдні.
Як зауважила Наталка Діденко, перша половина наступного тижня обіцяє - до +35+37 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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