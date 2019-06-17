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В Україну йде нестерпна спека: коли чекати понад +37 градусів

В Україну йде нестерпна спека: коли чекати понад +37 градусів
Антициклон Elfi визначатиме суху сонячну погоду в більшості областей України.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

"Хіба що залишки атмосферного фронту можуть локально пополивати та погриміти на Сході України, Запоріжжі та в Криму. Неоднорідно, місцями", - написала синоптик.

Завтра північно-західний вітер може бути поривчастим, часом сильним. Очікується 12-го серпня +25+29 градусів, хіба "тридцятки" вискочать у східних областях та на Півдні.

Як зауважила Наталка Діденко, перша половина наступного тижня обіцяє - до +35+37 градусів.

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Теги: синоптик, погода, спека, Україна
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