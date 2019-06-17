В Україну йде нестерпна спека: коли чекати понад +37 градусів





Про це Наталка Діденко.



"Хіба що залишки атмосферного фронту можуть локально пополивати та погриміти на Сході України, Запоріжжі та в Криму. Неоднорідно, місцями", - написала синоптик.



Завтра північно-західний вітер може бути поривчастим, часом сильним. Очікується 12-го серпня +25+29 градусів, хіба "тридцятки" вискочать у східних областях та на Півдні.



Як зауважила Наталка Діденко, перша половина наступного тижня обіцяє - до +35+37 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Антициклон Elfi визначатиме суху сонячну погоду в більшості областей України.Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик"Хіба що залишки атмосферного фронту можуть локально пополивати та погриміти на Сході України, Запоріжжі та в Криму. Неоднорідно, місцями", - написала синоптик.Завтра північно-західний вітер може бути поривчастим, часом сильним. Очікується 12-го серпня +25+29 градусів, хіба "тридцятки" вискочать у східних областях та на Півдні.Як зауважила Наталка Діденко, перша половина наступного тижня обіцяє - до +35+37 градусів.

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