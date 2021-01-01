Що найбільше допомагає проти нагрівання авто влітку: порада водіям





Про це пише



Навіть якщо на вулиці немає сильної спеки, припаркований під сонячними променями автомобіль швидко нагріється і в салоні може бути до 60 градусів Цельсія.



Щоб визначити, що найкраще працює проти прямих сонячних променів, ADAC взяли сім однакових Dacia Duster. Чотири з них захистили від сонця брезентом, сонцезахисною плівкою, білою тканиною та світловідбиваючим екраном.



Серед інших трьох була машина з тонованими бічними та задніми вікнами, білий транспортний засіб та звичайний непідготовлений автомобіль. Їх тестували під час полудня протягом чотирьох годин, під час яких в них фіксували температуру.Під час випробувань звичайний Duster нагрівся до 53 градусів. Найкращий результат показав автомобіль з брезентом, в якому зафіксували температуру 43 градуси. Сонцезахисна плівка дозволила прогрітися до 45 градусів, світловідбиваючий екран – до 49 градусів, а біла тканина – до 50 градусів.



Подібна ситуація була і з машиною з тонованими вікнами. Вони знизили температуру всередині всього на два градуси. Проте вікна запобігли надмірному нагріванню поверхонь задніх сидінь. Без тонування вікон вони б мали 57 градусів, а так лише 48 градусів.



Порівнюючи білий автомобіль з чорним, фахівці виявили, що колір не дуже впливає на температуру в салоні. Хоча на поверхні фарби чорного автомобіля було зафіксували 65 градусів, а на білому автомобілі – лише 44 градуси. Салон білого автомобіля був на 5 градусів прохолодніший, ніж чорний.



Отже, експерти визначили, що на нагрівання автомобіля всередині впливають темні поверхні. Кермо та приладова панель можуть нагріватися до 70 градусів, що може спричинити опіки. Уникнути таких температур допомагає будь-який захист, який був використаний під час експерименту.



Також, щоб уникнути надмірного нагрівання, кермо та панель можна накрити. Крім того, варто захистити від сонячних променів дитячі крісла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівці з найбільшої громадської організації автомобілістів Європи ADAC визначили, що дійсно допомагає проти нагріву автомобіля у спеку.Про це пише ТСН з посиланням на сайт Motor1.Навіть якщо на вулиці немає сильної спеки, припаркований під сонячними променями автомобіль швидко нагріється і в салоні може бути до 60 градусів Цельсія.Щоб визначити, що найкраще працює проти прямих сонячних променів, ADAC взяли сім однакових Dacia Duster. Чотири з них захистили від сонця брезентом, сонцезахисною плівкою, білою тканиною та світловідбиваючим екраном.Серед інших трьох була машина з тонованими бічними та задніми вікнами, білий транспортний засіб та звичайний непідготовлений автомобіль. Їх тестували під час полудня протягом чотирьох годин, під час яких в них фіксували температуру.Під час випробувань звичайний Duster нагрівся до 53 градусів. Найкращий результат показав автомобіль з брезентом, в якому зафіксували температуру 43 градуси. Сонцезахисна плівка дозволила прогрітися до 45 градусів, світловідбиваючий екран – до 49 градусів, а біла тканина – до 50 градусів.Подібна ситуація була і з машиною з тонованими вікнами. Вони знизили температуру всередині всього на два градуси. Проте вікна запобігли надмірному нагріванню поверхонь задніх сидінь. Без тонування вікон вони б мали 57 градусів, а так лише 48 градусів.Порівнюючи білий автомобіль з чорним, фахівці виявили, що колір не дуже впливає на температуру в салоні. Хоча на поверхні фарби чорного автомобіля було зафіксували 65 градусів, а на білому автомобілі – лише 44 градуси. Салон білого автомобіля був на 5 градусів прохолодніший, ніж чорний.Отже, експерти визначили, що на нагрівання автомобіля всередині впливають темні поверхні. Кермо та приладова панель можуть нагріватися до 70 градусів, що може спричинити опіки. Уникнути таких температур допомагає будь-який захист, який був використаний під час експерименту.Також, щоб уникнути надмірного нагрівання, кермо та панель можна накрити. Крім того, варто захистити від сонячних променів дитячі крісла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію