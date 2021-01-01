Сховав у светр: на Волині посеред вулиці затримали чоловіка з наркотиками

Учора, 10 серпня, на одній із вулиць у смт. Локачі поліцейські помітили підозрілого чоловіка, котрий щойно забрав пакунок з поштового відділення.Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.Працівники управління боротьби з наркозлочинами спільно із співробітниками карного розшуку Володимир-Волинського РВП зупинили 34-річного володимирчанина.За словами чоловіка, у поштовому відправленні був одяг, який він замовив у мережі. Під час огляду в одному із светрів поліцейські виявили поліетиленовий пакетик із речовиною, зовні схожою на амфетамін.Психотропи вилучили та направили на дослідження.Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 309 ККУ. Триває досудове розслідування.