Сховав у светр: на Волині посеред вулиці затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 12:45
Учора, 10 серпня, на одній із вулиць у смт. Локачі поліцейські помітили підозрілого чоловіка, котрий щойно забрав пакунок з поштового відділення.
Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.
Працівники управління боротьби з наркозлочинами спільно із співробітниками карного розшуку Володимир-Волинського РВП зупинили 34-річного володимирчанина.
За словами чоловіка, у поштовому відправленні був одяг, який він замовив у мережі. Під час огляду в одному із светрів поліцейські виявили поліетиленовий пакетик із речовиною, зовні схожою на амфетамін.
Психотропи вилучили та направили на дослідження.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 309 ККУ. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.
Працівники управління боротьби з наркозлочинами спільно із співробітниками карного розшуку Володимир-Волинського РВП зупинили 34-річного володимирчанина.
За словами чоловіка, у поштовому відправленні був одяг, який він замовив у мережі. Під час огляду в одному із светрів поліцейські виявили поліетиленовий пакетик із речовиною, зовні схожою на амфетамін.
Психотропи вилучили та направили на дослідження.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 309 ККУ. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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