На Львівщині чоловік вбив рідного брата і сам заявив у поліцію

У Новому Роздолі Львівської області 44-річний місцевий житель вбив свого рідного брата. Про скоєне чоловік сам заявив у поліцію у вівторок, 10 серпня, о 08:20 ранку.Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіло 48-річного місцевого мешканця з ознакам насильницької смерті, зокрема, колото-різаною раною у ділянці грудної клітини. Поліцейські встановили особу зловмисника - 44-річного брата загиблого.Як з'ясувалось, між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший брат завдав старшому удару ножем у ділянку грудей, від чого той помер на місці події.Зловмисника затримано. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.Йому вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.