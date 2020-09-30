На Львівщині чоловік вбив рідного брата і сам заявив у поліцію
Сьогодні, 16:45
У Новому Роздолі Львівської області 44-річний місцевий житель вбив свого рідного брата. Про скоєне чоловік сам заявив у поліцію у вівторок, 10 серпня, о 08:20 ранку.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.
Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіло 48-річного місцевого мешканця з ознакам насильницької смерті, зокрема, колото-різаною раною у ділянці грудної клітини. Поліцейські встановили особу зловмисника - 44-річного брата загиблого.
Як з'ясувалось, між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший брат завдав старшому удару ножем у ділянку грудей, від чого той помер на місці події.
Зловмисника затримано. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Йому вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
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Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.
Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіло 48-річного місцевого мешканця з ознакам насильницької смерті, зокрема, колото-різаною раною у ділянці грудної клітини. Поліцейські встановили особу зловмисника - 44-річного брата загиблого.
Як з'ясувалось, між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший брат завдав старшому удару ножем у ділянку грудей, від чого той помер на місці події.
Зловмисника затримано. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Йому вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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