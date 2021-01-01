Як вибрати мастило для Chevrolet Aveo*





Переваги та недоліки моделі



Модель відома вже протягом багатьох років, тому власники виокремлюють такі основні переваги:



- надійний захист металу від корозії;

- товстий метал кузова;

- економічність;

- великий багажник;

- надійна підвіска;

- невисока вартість на вторинному ринку.



Автомобіль набагато комфортніший за свого конкурента. Технічне оснащення також виконане на більш сучасному рівні.



Якщо використовувати якісні мастило та бензин, то двигун Aveo здатний працювати без серйозних поломок протягом 250 тисяч кілометрів. Якісне пальне та своєчасна заміна мастила — запорука тривалої експлуатації.



Є в моделі і кілька недоліків, але вони несуттєві. Від деяких власників можна почути нарікання на стійки стабілізаторів, несправності датчиків. Відверто слабке місце — гальмівна система, яка доволі часто потребує ремонту.



Коли міняти мастило



Як вже зазначали, спочатку слід використовувати марку 5W-30, а після 100-120 тисяч кілометрів перейти на 5W-40. Це необхідно через зношування деталей двигуна та збільшення відстані між ними.



Щодо періодичності заміни, мастило потрібно змінювати раз на рік або за умови досягнення 15 тисяч кілометрів (залежно від того, що відбувається раніше). У критичних випадках можна перевищити показник у 15 тисяч кілометрів на 1-2 тисячі, але одразу потрібно замінити мастило.



В асортименті сучасних магазинів автотоварів можна побачити спеціальні рідини для промивки масляної системи. Майстри з ремонту цієї моделі не рекомендують використовувати такі засоби. Краще вибрати спеціальну рідину для промивки або ж просто зменшити інтервали між заміною змащувального матеріалу, тобто провести процедуру не через 15, а через 10-12 тисяч кілометрів. Особливо це рекомендують для авто, які використовують щоденно, наприклад, для таксі або робочих машин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобіль Chevrolet Aveo за своєю популярністю поступається лише Daewoo Lanos. Але Aveo більш вимогливий до якості паливно-змащувальних матеріалів. На нових авто використовують моторне масло 5W-30 , але через 100 тисяч кілометрів пробігу його змінюють на марку 5W-40.Модель відома вже протягом багатьох років, тому власники виокремлюють такі основні переваги:- надійний захист металу від корозії;- товстий метал кузова;- економічність;- великий багажник;- надійна підвіска;- невисока вартість на вторинному ринку.Автомобіль набагато комфортніший за свого конкурента. Технічне оснащення також виконане на більш сучасному рівні.Якщо використовувати якісні мастило та бензин, то двигун Aveo здатний працювати без серйозних поломок протягом 250 тисяч кілометрів. Якісне пальне та своєчасна заміна мастила — запорука тривалої експлуатації.Є в моделі і кілька недоліків, але вони несуттєві. Від деяких власників можна почути нарікання на стійки стабілізаторів, несправності датчиків. Відверто слабке місце — гальмівна система, яка доволі часто потребує ремонту.Як вже зазначали, спочатку слід використовувати марку 5W-30, а після 100-120 тисяч кілометрів перейти на 5W-40. Це необхідно через зношування деталей двигуна та збільшення відстані між ними.Щодо періодичності заміни, мастило потрібно змінювати раз на рік або за умови досягнення 15 тисяч кілометрів (залежно від того, що відбувається раніше). У критичних випадках можна перевищити показник у 15 тисяч кілометрів на 1-2 тисячі, але одразу потрібно замінити мастило.В асортименті сучасних магазинів автотоварів можна побачити спеціальні рідини для промивки масляної системи. Майстри з ремонту цієї моделі не рекомендують використовувати такі засоби. Краще вибрати спеціальну рідину для промивки або ж просто зменшити інтервали між заміною змащувального матеріалу, тобто провести процедуру не через 15, а через 10-12 тисяч кілометрів. Особливо це рекомендують для авто, які використовують щоденно, наприклад, для таксі або робочих машин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію