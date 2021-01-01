Вакциновані українці отримають «бонуси» у разі нового локдауну
Сьогодні, 13:05
У разі нового можливого локдауну в Україні вакцинованим громадянам можуть надати певні привілеї. Зокрема, їм дозволять відвідувати ресторани.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю «Українському радіо».
За його словами, можливими привілеями для щеплених від коронавірусу стане можливість відвідувати школи, ресторани, кафе та інші масові заходи навіть у випадку нових жорстких обмежень.
«Також, можливо, до шкіл додамо кінотеатри, музеї, інші масові заходи. Для нас, медиків, важливо не допустити колапсу системи охорони здоров'я. Також економіка країни не повинна впасти, тому що від цього залежить фінансування зарплат медичних працівників, закупівлі препаратів», - зазначив Ляшко.
Він нагадав, що школи працюватимуть за будь-якої епідситуації за умови вакцинації не менше ніж 80% співробітників навчального закладу.
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Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю «Українському радіо».
За його словами, можливими привілеями для щеплених від коронавірусу стане можливість відвідувати школи, ресторани, кафе та інші масові заходи навіть у випадку нових жорстких обмежень.
«Також, можливо, до шкіл додамо кінотеатри, музеї, інші масові заходи. Для нас, медиків, важливо не допустити колапсу системи охорони здоров'я. Також економіка країни не повинна впасти, тому що від цього залежить фінансування зарплат медичних працівників, закупівлі препаратів», - зазначив Ляшко.
Він нагадав, що школи працюватимуть за будь-якої епідситуації за умови вакцинації не менше ніж 80% співробітників навчального закладу.
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