Ковельські Кайдаші: сусіди воюють за частину двору. ВІДЕО





Чому дві сім’ї ніяк не можуть дійти згоди – у сюжеті



На вулиці Миколайчука у Ковелі тільки й чути сусідський галас. Через частину двору вже два роки не вщухають суперечки між двома сім’ями. Кожен запевняє, що земля їхня.



Тепер між сусідами паркан. Хоча Тамара Козел запевняє, що раніше жодних огорож тут не було, хіба від курей сітки іноді ставили. Із сусідами, розповідає, жили душа в душу і користувалися спільно ворітьми, аби завозити у двір різний крам та потрібне для господарства.



Натомість сусіди запевняють, що ця земля завше була частиною їх двору і приватизували вони її законно.



“Користувалися цією ділянкою тільки ми, того що стояв паркан, стояли стовпи і першого травня два роки назад вона (сусідка, – ред.) зняла паркан і хотіла самовільно переставити. Через те, що ми приватизували ділянку, обзивала нас аферистами”, – коментує інша сусідка Ірина Вальчук.



Сім’я Вальчуків розповідає, що паркан поставили, бо вже не сила була лаятися із сусідкою. Бо земельні межі намагалися встановити не раз.



Та на словесних перепалках сусіди не вгамовуються.



Тамара Козел переконана, що сусідські документи про приватизацію незаконні. Мешканці інших будинків говорити про перепалки цих сімей відмовляються. Кажуть: у чужі справи не лізуть, іноді лише чують лайку та бачать поліцію.



Вальчуки кажуть, що чужого не брали – своє узаконили, а з пані Тамарою справи більше мати не хочуть. Жінка ж в свою чергу запевняє: за півтори сотки боротиметься далі. Не допоможе суд – поїде до президента.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі сусіди не можуть поділити частину двору. Обоє запевняють, що користувалися ділянкою усе життя. І було б усе мирно, якби одна із сімей не приватизувала землю. Тепер, розповідають місцеві, на вулиці не вщухають сварки. Доходило вже й до бійок.Чому дві сім’ї ніяк не можуть дійти згоди – у сюжеті 12 каналу На вулиці Миколайчука у Ковелі тільки й чути сусідський галас. Через частину двору вже два роки не вщухають суперечки між двома сім’ями. Кожен запевняє, що земля їхня.Тепер між сусідами паркан. Хочазапевняє, що раніше жодних огорож тут не було, хіба від курей сітки іноді ставили. Із сусідами, розповідає, жили душа в душу і користувалися спільно ворітьми, аби завозити у двір різний крам та потрібне для господарства.Натомість сусіди запевняють, що ця земля завше була частиною їх двору і приватизували вони її законно.“Користувалися цією ділянкою тільки ми, того що стояв паркан, стояли стовпи і першого травня два роки назад вона (сусідка, – ред.) зняла паркан і хотіла самовільно переставити. Через те, що ми приватизували ділянку, обзивала нас аферистами”, – коментує інша сусідкаСім’я Вальчуків розповідає, що паркан поставили, бо вже не сила була лаятися із сусідкою. Бо земельні межі намагалися встановити не раз.Та на словесних перепалках сусіди не вгамовуються.Тамара Козел переконана, що сусідські документи про приватизацію незаконні. Мешканці інших будинків говорити про перепалки цих сімей відмовляються. Кажуть: у чужі справи не лізуть, іноді лише чують лайку та бачать поліцію.Вальчуки кажуть, що чужого не брали – своє узаконили, а з пані Тамарою справи більше мати не хочуть. Жінка ж в свою чергу запевняє: за півтори сотки боротиметься далі. Не допоможе суд – поїде до президента.

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