вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ковельські Кайдаші: сусіди воюють за частину двору. ВІДЕО

Ковельські Кайдаші: сусіди воюють за частину двору. ВІДЕО
У Ковелі сусіди не можуть поділити частину двору. Обоє запевняють, що користувалися ділянкою усе життя. І було б усе мирно, якби одна із сімей не приватизувала землю. Тепер, розповідають місцеві, на вулиці не вщухають сварки. Доходило вже й до бійок.

Чому дві сім’ї ніяк не можуть дійти згоди – у сюжеті 12 каналу.

На вулиці Миколайчука у Ковелі тільки й чути сусідський галас. Через частину двору вже два роки не вщухають суперечки між двома сім’ями. Кожен запевняє, що земля їхня.

Тепер між сусідами паркан. Хоча Тамара Козел запевняє, що раніше жодних огорож тут не було, хіба від курей сітки іноді ставили. Із сусідами, розповідає, жили душа в душу і користувалися спільно ворітьми, аби завозити у двір різний крам та потрібне для господарства.

Натомість сусіди запевняють, що ця земля завше була частиною їх двору і приватизували вони її законно.

“Користувалися цією ділянкою тільки ми, того що стояв паркан, стояли стовпи і першого травня два роки назад вона (сусідка, – ред.) зняла паркан і хотіла самовільно переставити. Через те, що ми приватизували ділянку, обзивала нас аферистами”, – коментує інша сусідка Ірина Вальчук.

Сім’я Вальчуків розповідає, що паркан поставили, бо вже не сила була лаятися із сусідкою. Бо земельні межі намагалися встановити не раз.

Та на словесних перепалках сусіди не вгамовуються.

Тамара Козел переконана, що сусідські документи про приватизацію незаконні. Мешканці інших будинків говорити про перепалки цих сімей відмовляються. Кажуть: у чужі справи не лізуть, іноді лише чують лайку та бачать поліцію.

Вальчуки кажуть, що чужого не брали – своє узаконили, а з пані Тамарою справи більше мати не хочуть. Жінка ж в свою чергу запевняє: за півтори сотки боротиметься далі. Не допоможе суд – поїде до президента.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ковель, двір, сусіди, сварки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на нелегальній АЗС вилучили 12 тонн пального
Сьогодні, 14:24
1 вересня у Луцьку завершать ремонт гімназії №4. ВІДЕО
Сьогодні, 14:12
Ковельські Кайдаші: сусіди воюють за частину двору. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
«Волинська Голландія» готується до осіннього фестивалю. ФОТО
Сьогодні, 13:53
Уряд продовжив карантин в Україні до 1 жовтня
Сьогодні, 13:27
Схожі новини
У Ковелі п'янючий водій в'їхав у паркан У Ковелі п'янючий водій в'їхав у паркан
06 серпень, 11:43
Волинські патрульні здійснили мрію 7-річного хлопчика. ФОТО Волинські патрульні здійснили мрію 7-річного хлопчика. ФОТО
05 серпень, 18:30
Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
04 серпень, 10:00
Колекцію монет волинського музею поповнили знахідкою 18 століття Колекцію монет волинського музею поповнили знахідкою 18 століття
28 липень, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська лікарка розповіла, як коронавірус впливає на жіноче здоров’я
Сьогодні, 14:32
 0
На Волині на нелегальній АЗС вилучили 12 тонн пального
Сьогодні, 14:24
 0
1 вересня у Луцьку завершать ремонт гімназії №4. ВІДЕО
Сьогодні, 14:12
 0
Ковельські Кайдаші: сусіди воюють за частину двору. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
 0
«Волинська Голландія» готується до осіннього фестивалю. ФОТО
Сьогодні, 13:53
 0
Медіа
відео
1/8