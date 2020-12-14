На Волині родовище мідних руд продали за 122 мільйони гривень





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Ділянку мідних руд «Рудоносне поле Заліси-Шменьки», площею 2336,7 га, що на Волині, реалізували за 122 222 222 гривні. Під час торгів ціна продажу лоту зросла в 2871 раз, порівняно зі стартовою. Об’єкт надається в користування з метою геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки надр терміном на 5 років. Участь у перегонах за право отримати в користування ділянку надр взяло сім компаній, серед яких і іноземна. Перемогу здобуло ТОВ «Глобал Аналітика», запропонувавши найвищу ціну за лот.



«Ми є свідками вже третього аукціону з продажу цієї ділянки надр. Кількість учасників кожних наступних торгів постійно зростає, серед них з’явилися перші іноземні компанії. Підвищуються і цінові пропозиції, – коментує голова Держгеонадр Роман Опімах. – Сподіваємося, що цього разу переможець не відмовиться від внесення в установлений строк належної до сплати різниці між ціною реалізації лота та гарантійним внеском, як це відбулося раніше. В протилежному випадку доцільним буде внесення змін до порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба геології та надр України провела повторні аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. На електронних торгах реалізували дві ділянки з покладами мідних руд і вапняку.Про це йдеться на сайті Державної служби геології та надр України.Ділянку мідних руд «Рудоносне поле Заліси-Шменьки», площею 2336,7 га, що на Волині, реалізували за 122 222 222 гривні. Під час торгів ціна продажу лоту зросла в 2871 раз, порівняно зі стартовою. Об’єкт надається в користування з метою геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки надр терміном на 5 років. Участь у перегонах за право отримати в користування ділянку надр взяло сім компаній, серед яких і іноземна. Перемогу здобуло ТОВ «Глобал Аналітика», запропонувавши найвищу ціну за лот.«Ми є свідками вже третього аукціону з продажу цієї ділянки надр. Кількість учасників кожних наступних торгів постійно зростає, серед них з’явилися перші іноземні компанії. Підвищуються і цінові пропозиції, – коментує голова Держгеонадр. – Сподіваємося, що цього разу переможець не відмовиться від внесення в установлений строк належної до сплати різниці між ціною реалізації лота та гарантійним внеском, як це відбулося раніше. В протилежному випадку доцільним буде внесення змін до порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».

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