На Волині судили викладача: отримав 34 гривні штрафу





Про це йдеться у вироку суду від 5 серпня, пише



Чоловік, бувши власником земельної ділянки, площею 10 соток з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, в грудні 2019 року без виготовлення документів на зміну цільового призначення за допомогою екскаватора протиправно вчинив безгосподарське використання земель сільськогосподарського призначення.



Він зняв родючий шар ґрунту на вказаній земельній ділянці без спеціального дозволу, а також влаштував на ній ставок загальною площею 0,0640 га.



Обвинувачений подав заяву, де визнав свою винуватість у вчиненні кримінального проступку, він згоден із встановленими досудовим розслідуванням обставинами.



Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у скоєнні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 254 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 34 000 гривень без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження щодо уродженця міста Рожище, працюючого викладачем Рожищенського фахового коледжу ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького.Про це йдеться у вироку суду від 5 серпня, пише Район.Рожище. Чоловік, бувши власником земельної ділянки, площею 10 соток з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, в грудні 2019 року без виготовлення документів на зміну цільового призначення за допомогою екскаватора протиправно вчинив безгосподарське використання земель сільськогосподарського призначення.Він зняв родючий шар ґрунту на вказаній земельній ділянці без спеціального дозволу, а також влаштував на ній ставок загальною площею 0,0640 га.Обвинувачений подав заяву, де визнав свою винуватість у вчиненні кримінального проступку, він згоден із встановленими досудовим розслідуванням обставинами.Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у скоєнні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 254 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 34 000 гривень без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

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