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Уряд продовжив карантин в Україні до 1 жовтня

Уряд продовжив карантин в Україні до 1 жовтня
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження в Україні адаптивного карантину. Обмеження діятимуть тепер щонайменше до початку жовтня.

Про це інформує 24 канал.

Попередньо, обмеження діяли до кінця літа. Водночас уряд поки не планує вводити додаткові карантинні обмеження всередині України.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наразі епідемічна ситуація в Україні контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом.

«Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі», – сказав Шмигаль.

Вперше карантин через коронавірус в Україні запровадили у березні 2020 року. З того часу його то посилювали, то пом'якшували. Зокрема, діяли такі обмеження: загальнонаціональний карантин, адаптивний та карантин вихідного дня.

Зараз в Україні діє адаптивний карантин. Він передбачає, що області у країні розподіляють на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. Все залежить від того, яка там епідеміологічна ситуація.

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Теги: карантин
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