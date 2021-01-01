Волинська лікарка розповіла, як коронавірус впливає на жіноче здоров’я





Про це йшлося у програмі «Телемедицина» 9 серпня на



«Ми спостерігали, на жаль, збільшення кількості пацієнток із завмерлими вагітностями. Пацієнтка вказувала, що вона перехворіла на коронавірус. Це стосується жінок, які перехворіли близько до вагітності або на малих термінах», – каже гінекологиня Волинської обласної клінічної лікарні Олена Смотріна.







Окрім того, за її словами, після перенесеного коронавірусу у жінок трапляються порушення менструального циклу.



«Декілька було пухлин. Я не можу сказати, що вони пов’язані з коронавірусом, але це були жінки, яких я спостерігала раніше і бачила, що з ними все гаразд. А після коронавірусу з’являлися проблеми», – додала Олена Смотріна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завмерлі вагітності, порушення менструального циклу, пухлини та інші проблеми доводиться спостерігати гінекологам у жінок після перенесеної коронавірусної хвороби. Чи саме ковід став їх причиною – ще доведеться дослідити.Про це йшлося у програмі «Телемедицина» 9 серпня на 12 каналі. «Ми спостерігали, на жаль, збільшення кількості пацієнток із завмерлими вагітностями. Пацієнтка вказувала, що вона перехворіла на коронавірус. Це стосується жінок, які перехворіли близько до вагітності або на малих термінах», – каже гінекологиня Волинської обласної клінічної лікарніОкрім того, за її словами, після перенесеного коронавірусу у жінок трапляються порушення менструального циклу.«Декілька було пухлин. Я не можу сказати, що вони пов’язані з коронавірусом, але це були жінки, яких я спостерігала раніше і бачила, що з ними все гаразд. А після коронавірусу з’являлися проблеми», – додала Олена Смотріна.

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