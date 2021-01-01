1 вересня у Луцьку завершать ремонт гімназії №4. ВІДЕО
Сьогодні, 14:12
У Луцьку продовжують оновлювати фасад гімназії №4. З будівлі зняли стару потріскану плитку і розпочали утеплювати. Ремонтники вже зробили половину робіт, встигнути усе мають до першого вересня, йдеться у сюжеті 12 каналу.
Луцька гімназія №4 зовсім скоро виглядатиме по-новому. Стару плитку, яка вже почала обсипатись, замінить сучасний утеплений фасад. Ремонтники вже на екваторі запланованого. Працюють на площі більше тисячі квадратів. Тому спершу зроблять передню і бокову частину.
Оновлений фасад буде поєднувати три кольори: білий, бірюзовий і темний. На оновлення і утеплення 4 гімназії виділили 2,5 мільйона гривень. Майже 1,8 вдалося зекономити на тендерних процедурах. За словами міського голови Ігоря Поліщука, будівля давно потребувала змін.
“Не дивлячись на те, що школа знаходиться в центрі міста, відома своїми успіхами своїх учнів, які закінчили цю гімназію, вона виглядала жахливо просто. Але тепер ситуація зміниться”, – каже Ігор Поліщук.
Запевняють, що вже першого вересня школярі зустрінуться в теплішій і гарнішій школі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Луцька гімназія №4 зовсім скоро виглядатиме по-новому. Стару плитку, яка вже почала обсипатись, замінить сучасний утеплений фасад. Ремонтники вже на екваторі запланованого. Працюють на площі більше тисячі квадратів. Тому спершу зроблять передню і бокову частину.
Оновлений фасад буде поєднувати три кольори: білий, бірюзовий і темний. На оновлення і утеплення 4 гімназії виділили 2,5 мільйона гривень. Майже 1,8 вдалося зекономити на тендерних процедурах. За словами міського голови Ігоря Поліщука, будівля давно потребувала змін.
“Не дивлячись на те, що школа знаходиться в центрі міста, відома своїми успіхами своїх учнів, які закінчили цю гімназію, вона виглядала жахливо просто. Але тепер ситуація зміниться”, – каже Ігор Поліщук.
Запевняють, що вже першого вересня школярі зустрінуться в теплішій і гарнішій школі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині на нелегальній АЗС вилучили 12 тонн пального
Сьогодні, 14:24
1 вересня у Луцьку завершать ремонт гімназії №4. ВІДЕО
Сьогодні, 14:12
Ковельські Кайдаші: сусіди воюють за частину двору. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
«Волинська Голландія» готується до осіннього фестивалю. ФОТО
Сьогодні, 13:53