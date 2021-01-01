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1 вересня у Луцьку завершать ремонт гімназії №4. ВІДЕО

1 вересня у Луцьку завершать ремонт гімназії №4. ВІДЕО
У Луцьку продовжують оновлювати фасад гімназії №4. З будівлі зняли стару потріскану плитку і розпочали утеплювати. Ремонтники вже зробили половину робіт, встигнути усе мають до першого вересня, йдеться у сюжеті 12 каналу.

Луцька гімназія №4 зовсім скоро виглядатиме по-новому. Стару плитку, яка вже почала обсипатись, замінить сучасний утеплений фасад. Ремонтники вже на екваторі запланованого. Працюють на площі більше тисячі квадратів. Тому спершу зроблять передню і бокову частину.

Оновлений фасад буде поєднувати три кольори: білий, бірюзовий і темний. На оновлення і утеплення 4 гімназії виділили 2,5 мільйона гривень. Майже 1,8 вдалося зекономити на тендерних процедурах. За словами міського голови Ігоря Поліщука, будівля давно потребувала змін.

“Не дивлячись на те, що школа знаходиться в центрі міста, відома своїми успіхами своїх учнів, які закінчили цю гімназію, вона виглядала жахливо просто. Але тепер ситуація зміниться”, – каже Ігор Поліщук.

Запевняють, що вже першого вересня школярі зустрінуться в теплішій і гарнішій школі.

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Теги: гімназія, Луцьк, ремонт
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