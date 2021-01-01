На Камінь-Каширщині на плантаціях лохини виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 14:41
Під час інспекційного відвідування у Камінь-Каширському районі виявили більше 30 неоформлених працівників.
Про це повідомляють в Управлінні Держпраці у Волинській області.
Головні державні інспектори праці під час проведення інспекційного відвідування виявили, що до роботи, а саме збирання лохини, були залучені працівники без належного оформлення трудових відносин.
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Про це повідомляють в Управлінні Держпраці у Волинській області.
Головні державні інспектори праці під час проведення інспекційного відвідування виявили, що до роботи, а саме збирання лохини, були залучені працівники без належного оформлення трудових відносин.
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Коментарі 2
У Шацькому районі сотні таких робітників! Але всі пам'ятають 2015 рік , і що охорона з автоматами з перевіряючих зробить бешбармак.
А ще хтось хоче мати нормальну пенсію .Держава ідіотів .
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