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На Камінь-Каширщині на плантаціях лохини виявили нелегальних працівників

На Камінь-Каширщині на плантаціях лохини виявили нелегальних працівників
Під час інспекційного відвідування у Камінь-Каширському районі виявили більше 30 неоформлених працівників.

Про це повідомляють в Управлінні Держпраці у Волинській області.

Головні державні інспектори праці під час проведення інспекційного відвідування виявили, що до роботи, а саме збирання лохини, були залучені працівники без належного оформлення трудових відносин.

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Теги: нелегальні працівники, лохина
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Коментарі 2
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У Шацькому районі сотні таких робітників! Але всі пам'ятають 2015 рік , і що охорона з автоматами з перевіряючих зробить бешбармак.
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А ще хтось хоче мати нормальну пенсію .Держава ідіотів .
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