На Камінь-Каширщині на плантаціях лохини виявили нелегальних працівників





Про це повідомляють в Управлінні Держпраці у Волинській області.



Головні державні інспектори праці під час проведення інспекційного відвідування виявили, що до роботи, а саме збирання лохини, були залучені працівники без належного оформлення трудових відносин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час інспекційного відвідування у Камінь-Каширському районі виявили більше 30 неоформлених працівників.Про це повідомляють в Управлінні Держпраці у Волинській області.Головні державні інспектори праці під час проведення інспекційного відвідування виявили, що до роботи, а саме збирання лохини, були залучені працівники без належного оформлення трудових відносин.

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