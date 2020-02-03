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В Україні знизять ціну на електроенергію: для кого і коли

В Україні знизять ціну на електроенергію: для кого і коли
З 1 жовтня уряд знижує тарифи на електроенергію для українців, однак не для усіх споживачів.

Про це у телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн).

Як підкреслює Шмигаль, в той же час для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.

Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

В Україні знизять ціну на електроенергію: для кого і коли

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Теги: тарифи на світло, уряд, українці
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Коментарі 1
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Господи,дай розуму цім "діячам",що вони творять,популізм просто "зашкалює"...розплатимось всі ми,трохи пізніше...
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