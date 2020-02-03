В Україні знизять ціну на електроенергію: для кого і коли

З 1 жовтня уряд знижує тарифи на електроенергію для українців, однак не для усіх споживачів.Про це у телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністрТак, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн).Як підкреслює Шмигаль, в той же час для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.Нові правила запрацюють з 1 жовтня.