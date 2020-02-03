В Україні знизять ціну на електроенергію: для кого і коли
Сьогодні, 15:02
З 1 жовтня уряд знижує тарифи на електроенергію для українців, однак не для усіх споживачів.
Про це у телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Так, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн).
Як підкреслює Шмигаль, в той же час для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.
Нові правила запрацюють з 1 жовтня.
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Про це у телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Так, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн).
Як підкреслює Шмигаль, в той же час для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.
Нові правила запрацюють з 1 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Господи,дай розуму цім "діячам",що вони творять,популізм просто "зашкалює"...розплатимось всі ми,трохи пізніше...
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