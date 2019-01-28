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Показали, який вигляд має луцький дитсадочок після ремонту фасаду. ФОТО

Показали, який вигляд має луцький дитсадочок після ремонту фасаду. ФОТО
У Луцьку завершили роботи із енергомодернізації садочка № 32.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Архітектори на наше замовлення розробили надзвичайно стильний дизайн фасаду. А завдяки його капремонту та утепленню діткам та працівникам", - написав Поліщук.

Також капітально відремонтували і утеплили дах та замінили старі вікна і двері на енергозберігаючі.

Роботи виконані в межах проекту НЕФКО 3 («Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцька» - ред.).

Показали, який вигляд має луцький дитсадочок після ремонту фасаду. ФОТО
Показали, який вигляд має луцький дитсадочок після ремонту фасаду. ФОТО
Показали, який вигляд має луцький дитсадочок після ремонту фасаду. ФОТО
Показали, який вигляд має луцький дитсадочок після ремонту фасаду. ФОТО

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Теги: енергомодернізація, садочок, Луцьк
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