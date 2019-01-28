Показали, який вигляд має луцький дитсадочок після ремонту фасаду. ФОТО





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



"Архітектори на наше замовлення розробили надзвичайно стильний дизайн фасаду. А завдяки його капремонту та утепленню діткам та працівникам", - написав Поліщук.



Також капітально відремонтували і утеплили дах та замінили старі вікна і двері на енергозберігаючі.



Роботи виконані в межах проекту НЕФКО 3 («Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцька» - ред.).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершили роботи із енергомодернізації садочка № 32.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова"Архітектори на наше замовлення розробили надзвичайно стильний дизайн фасаду. А завдяки його капремонту та утепленню діткам та працівникам", - написав Поліщук.Також капітально відремонтували і утеплили дах та замінили старі вікна і двері на енергозберігаючі.Роботи виконані в межах проекту НЕФКО 3 («Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцька» - ред.).

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