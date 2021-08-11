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У СІЗО дозволили користуватися інтернетом та телефоном

У СІЗО дозволили користуватися інтернетом та телефоном
Кабмін схвалив рішення про реалізацію експериментального проєкту платної послуги з надання доступу до інтернету і телефонного зв'язку особам, узятим під варту у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Відповідну постанову було схвалено під час засідання уряду в середу, 11 серпня, пише "Слово і діло".

Документом передбачено ввести в окремих СІЗО експериментальний проєкт, відповідно до якого особам, узятим під варту за відповідну плату надаватимуть послуги з доступу до інтернету та телефонного зв'язку за допомогою засобів ІР-телефонії.
У СІЗО дозволили користуватися інтернетом та телефоном

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Теги: СІЗО, Інтернет
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